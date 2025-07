Juventus, Comolli spiazza tutti: “Guardate chi vuole comprare!” | Calciomercato

La Juve cerca rinforzi sul mercato, senza escludere anche possibili nomi nuovi e piste totalmente a sorpresa. Stando alle ultime news, effettivamente ci sarebbe un’idea inedita di Comolli e soci per il calciomercato bianconero.

E’ senza dubbio un’estate abbastanza calda in casa Juventus. La Vecchia Signora, ripartita da una dirigenza nuova ma anche da Igor Tudor, adesso ha il compito di allestire una squadra all’altezza delle proprie ambizioni e assolutamente competitiva. Ecco perché la Juve ha aperto tantissimi tavoli di calciomercato, tanto in uscita quanto in entrata.

L’obiettivo è infatti quello di ristrutturare la rosa in maniera decisamente profonda, andando a ritoccare praticamente tutti i reparti della formazione bianconera. In queste ultime ore si sta parlando in particolare del reparto difensivo, che ha certamente bisogno di innesti. Per quanto riguarda gli esterni, in uscita c’è Alberto Costa che è nel mirino dello Sporting Lisbona e che viene valutato dalla Juventus circa 18/20 milioni di euro. Ma le sorprese più intriganti per i bianconeri potrebbero arrivare in entrata, con obiettivi nuovi sulla lista di Comolli & Co.

Sorpresa di mercato per la Juve: anche un nome nuovo nel mirino

Rimanendo sui terzini, la Juventus continua a seguire con interesse i vari Dodo della Fiorentina, Jonathan Clauss del Nizza, Marco Palestra dell’Atalanta, Silvan Widmer del Mainz e Przemyslaw Frankowski del Galatasaray. Ma la vera sorpresa per la retroguardia bianconera riguarda in realtà un centrale di difesa. Parliamo di Jeff Chabot, gigante 27enne tedesco ex Sampdoria e Spezia che oggi gioca allo Stoccarda. Stando alle ultime notizie di calciomercato riportate dal noto portale tedesco “GGFN”, Chabot non sarebbe ritenuto incedibile dallo Stoccarda, che però per lasciarlo partire chiede circa 20/25 milioni di euro. La Juve invece sarebbe disposta a mettere sul piatto della bilancia circa 15 milioni. Occhio dunque a questa nuova pista per la difesa bianconera.