Ciao Juventus, vado all’Inter! Bomba di calciomercato

La Juventus è in grossa difficoltà: su questo davvero non ci piove. Il calciomercato si muove, ma non del tutto. E c’è la questione legata a Dusan Vlahovic che non solo fa rumore, ma fa anche parecchio arrabbiare quelli che sono i dirigenti bianconeri. Che devono trovare il prima possibile una soluzione che possa essere conosona a quelle che sono le richieste di Tudor, che vuole prima di ogni cosa chiarezza. In questo senso, non aiutano le indiscrezioni che sono arrivate in questi minuti da Calciomercato.it che sganciano una grossa bomba su un territorio minato che è – appunto – quello del mercato. E quello di un possibile passaggio di calciatori, dalla Juventus all’Inter.

Calciomercato | La Juventus deve stare attenta all’Inter!

E’ una bomba che fa esplodere un terremoto: sui social, nei bar. L’indiscrezione parla chiaro: il PSG – per mettere fretta alla Juventus – avrebbe proposto Kolo Muani all’Inter. Avete capito bene. Una voce improvvisa, che potrebbe squarciare in due l’estate del mercato in Serie A. E l’Inter, che fa? Come risponde?

Secondo qualcuno esiste la possibilità che Marotta tiri la corda. Per provare a sondare il terreno, a capire quello che potrebbe succedere in questo senso. Al momento, niente di concreto. Per carità. Anzi, qualcuno dice che i nerazzurri avrebbero già rifiutato. Una indiscrezione, questa, che a noi non risulta. Quello che succederà lo staremo a vedere. Ma in tutto questo, potrebbero esserci degli aggiornamenti nelle prossime ore. Noi, con la nostra squadra mercato, tenteremo di tenervi sempre sul pezzo. Di sicuro, Kolo Muani all’Inter, sarebbe gravissimo per la Juve. Una beffa e un danno doppio.