Calciomercato Inter, boom Pedullà: “45 milioni di euro per…”

Tra gli aggiornamenti che arrivano parlando di Inter, ce ne sono alcuni certamente più pesanti di altri. E ovviamente, il peso specifico di questa o quella notizia dipende anche molto dalla fonte da cui arriva. In questo senso, Alfredo Pedullà rappresenta senza nessun genere di dubbio una autorità assoluta. E rispetto a quello che sta succedendo in queste ore in casa nerazzurra, il noto giornalista ha riportato delle dichiarazioni nettissime che vale la pena andare a leggere.

“All’Inter non ci sarà nessuna rivoluzione clamorosa. Ogni giorno spunta un nome diverso in uscita: prima Frattesi, poi Thuram, quindi Calhanoglu, Dumfries, Sommer… sembra che nessuno sia al sicuro. Ma alla fine, non mi aspetto stravolgimenti. Il discorso su Calhanoglu va tenuto d’occhio, non solo in chiave Galatasaray: ci potrebbero essere sviluppi più avanti. Ma da qui a parlare di rivoluzione, ce ne passa“. Eppure, secondo la stessa fonte, l’Inter sarebbe al lavoro per costruire qualcosa di importante basandosi su 4 cessioni.

“Ho sempre pensato che quando percepisci 7-8 milioni l’anno – parlo di Asensio – ci sarà inevitabilmente qualcuno pronto a portarti via il posto. Non ho voluto alimentare troppo il discorso su Nkunku, ma credo che l’Inter debba necessariamente vendere per mettere insieme un piccolo tesoro. Esposito, Asllani (se dovesse accettare una soluzione che lo soddisfa), Stankovic: tre nomi che potrebbero garantire un incasso importante. Esposito può fruttare circa 7 milioni, considerando che è in scadenza; per Asllani l’Inter parte da almeno 15; se per Stankovic dovessero arrivare 10-12 milioni, si arriverebbe attorno ai 35 complessivi. Per quanto riguarda Buchanan, il Sassuolo è interessato: l’Inter lo valuta 10 milioni più bonus, ma i neroverdi stanno riflettendo, anche in funzione di eventuali uscite pesanti, soprattutto quella di Laurienté”. Insomma, a quanto pare, l’Inter potrebbe arrivare a ricavare fino a 45 milioni di euro dalle cessioni di quattro calciatori. Una somma che poi – secondo quelle che sono le nostre informazioni – verrebbe immediatamente re-investita su Leoni. L’unico calciatore, che Chivu ha chiesto per davvero.