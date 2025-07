Vlahovic al Milan: annuncio clamoroso di calciomercato

Inutile girarci intorno, perdere tempo. Nelle prossime ore succederanno cose molto importanti relative al calciomercato che si sta svolgendo in Serie A.

Il calciomercato prende vita e accende la Serie A

Aggiornamenti pesanti, novità. Il Milan ha ingranato oppure no? Difficile dirlo. Arriva Modric, ma saltano un paio di colpi. Poco importa: Tare ha ancora degli assi nella manica da mettere in gioco, da schierare in campo. Ed è per questo motivo che in queste ore non si fa altro che parlare di Dusan Vlahovic. E di quello che potrebbe succedere nell’arco delle prossime settimane. Il calciatore, con la Juve s’è impuntato. Non intende in alcun modo dire addio al club senza che dall’altra parte ci sia qualcosa di interessante o conveniente per lui. Ed il Milan, in questo senso, che fa?

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Milan? Le ultimissime

Attende al varco. E la novità clamorosa è che Allegri, sotto sotto, sarebbe anche disposto ad aspettare un anno. Pur di averlo. Il Milan, a quel punto, lo prenderebbe a zero euro. Nel senso che come noto, Dusan è in scadenza di contratto. E il Milan sembra essere l’unico club davvero interessato al ragazzo. Lui, questo, lo sa. Due strade: o la Juve lo dà al Milan a condizioni convenienti, o lo perde a zero il prossimo anno. Anno, nel frattempo, che Tare potrebbe usare per limare accordi e dettagli con l’entourage del calciatore. Che ai rossoneri potrebbe fare comodo. E come. Dunque, occhi bene aperti. Qualcosa di grosso, sotto sotto, si sta muovendo.