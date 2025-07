Mercato Milan, clamoroso Allegri: “Ecco chi ha chiesto di comprare”

Il Milan lavora su diversi fronti di calciomercato che si stanno facendo sempre più caldi e occhio anche alle possibili sorprese. Una in particolare, che sarebbe stata richiesta espressamente da Massimiliano Allegri.

Sfumato Archie Brown e ancora in spasmodica attesa di Jashari, il Milan ha diversi tavoli aperti di mercato. Tare è al lavoro per accontentare Max Allegri, che ha iniziato a lavorare con la squadra a disposizione. Ma la rosa del Milan presenta evidenti lacune in diversi ruoli.

In primis per quanto riguarda i terzini: i rossoneri non hanno infatti titolari di ruolo, né a sinistra né a destra. Come detto, va poi completato anche il centrocampo (con Jashari o chi per lui) e infine Allegri si aspetta anche un grosso regalo di calciomercato per l’attacco. Come ben sappiamo, in quest’ultimo caso il suo grande sogno è sempre Dusan Vlahovic, in uscita e in rotta con la Juventus. Attenzione però, perché Allegri avrebbe indicato anche un altro clamoroso colpo di mercato al Milan, un nome completamente a sorpresa.

Milan, sorpresa di calciomercato: lo ha chiesto Allegri

Come riferito da SportMediaset, tra i nomi voluti dal tecnico rossonero ci sarebbe anche quello di Giorgio Scalvini, difensore centrale di proprietà dell’Atalanta. A tal proposito, sportmediaset.it scrive: “Fortemente voluto da Massimiliano Allegri, che ne apprezza tecnica, duttilità e fisicità, il classe 2003 è un profilo che piace moltissimo a Milanello e i rossoneri avrebbero iniziato a sondare il terreno con l’entourage del giocatore per capire i margini di manovra e la fattibilità dell’operazione. Al momento non è stata avviata alcuna trattativa concreta con la Dea, ma l’idea di Tare & Co. sarebbe quella di offrire in cambio Thiaw e 15 milioni di euro“. Anche il Napoli starebbe seguendo Scalvini, ma con l’arrivo di Beukema dal Bologna potrebbe comunque defilarsi dalla corsa al centrale italiano classe 2003.