Calciomercato Napoli: tutto sul portiere, Vanja Milinkovic Savic costa caro!

Il Napoli di Antonio Conte fa sul serio sul mercato e dopo gli ormai certi arrivi di Sam Beukema dal Bologna e di Noa Lang è pronto a mettere a segno un nuovo colpo in entrata.

Occhi sulla porta, si cerca un nuovo portiere

Gli azzurri fanno sul serio anche per il ruolo di portiere. Dopo il rinnovo di Meret, gli azzurri sono alla ricerca di un vice di spessore che all’occorrenza possa alternarsi con il numero uno italiano. Sono diversi i nomi presi in considerazione per il reparto, ma il profilo che più convince Antonio Conte è Vanja Milinkovic Savic. Il Torino però è un vero e proprio asso duro ed ha comunicato ai partenopei che non scenderà dalla valutazione della clausola rescissoria perché ritiene il portiere un vero e proprio giocatore cardine del gruppo squadra. Occhio, dunque anche al Leeds squadra inglese che starebbe monitorando con attenzione il calciatore – senza affondare almeno per il momento.

Non solo Vanja, spunta un’alternativa

Oltre al calciatore dei granata si valuta anche Wladimiro Falcone del Lecce. L’estremo difensore dei pugliesi ha dimostrato a più riprese di essere un calciatore molto abile ed ha una valutazione nettamente inferiore a quella di Vanja. Per lui Corvino però chiede almeno 10 milioni di euro. Rallentano, invece, le piste Montipò e Turati del Sassuolo oltre che a Fofana dell’Angers.