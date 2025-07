Calciomercato Juventus – Il Psg chiude per il Kolo Muani, vuole almeno l’obbligo

La Juventus sta prendendo forma passo passo, ma Comolli non sembra aver nessuna fretta nel chiudere le trattative, valutando attentamente il dà farsi senza spendere cifre eccessive per i calciatori inseriti nella lista dei desideri.

L’attacco è da costruire, troppi dubbi

La Vecchia Signora continua studiare per bene il proprio attacco. Sono tantissimi i forse in casa bianconera, a partire proprio dal futuro di Kolo Muani. L’attaccante del Paris Saint Germain di Luis Enrique arrivato in prestito a gennaio ha dimostrato di essere un profilo interessante. In questi sei mesi sotto la corte di Tudor ha messo a segno un bel numero di goal – alternandosi con Dusan Vlahovic sempre più lontano da Torino. Come riferito da Sportmediaset il club parigino per cedere il proprio gioiellino chiede almeno un obbligo di riscatto, garantendosi così una cifra intorno ai 40-50 milioni di euro. La Juventus, invece, ha idee opposte e dunque dovrà capire come vorrà procedere davanti.

Osimhen è il sogno, ma ora si allontana

Il grande obiettivo del mercato juventino è sempre stato Victor Osimhen. Il calciatore è in cima alla lista dei preferiti della dirigenza, ma la valutazione del Napoli spaventa e non poco le casse bianconere. La situazione Vlahovic ha bloccato e non poco i piani offensivi e finché il ragazzo non uscirà da Torino – il club non potrà affrontare un esborso così oneroso per l’attacco. Il calciatore nigeriano oggi è a contatto con il Galatasaray che si starebbe vicinando passo passo alle richieste azzurre.