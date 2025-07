Juventus, Di Marzio sgancia la bomba: “Offerta UFFICIALE per…”

La Juventus sta lavorando per costruire qualcosa che possa davvero essere importante. E per dare a Tudor una squadra all’altezza della situazione. Gli ultimi aggiornamenti sono niente male.

Calciomercato Juve, ecco le prossime mosse di Comolli

Di Marzio non ha dubbi. La Juventus sta seriamente lavorando in sede di calciomercato. Non solo a chiacchiere, come fanno altri top club di Serie A. Comolli, scelto Modesto, adesso vuole fare in modo di mettere in mano al tecnico bianconero una squadra che possa davvero essere priva di qualsiasi tipo di alibi. Motivo per cui, questo, ci si attendono delle novità che davvero possano fare la differenza rispetto al prossimo futuro. E in effetti, qualche voce, sta iniziando a circolare.

Una nuova offerta da parte della Juventus

Abbiamo detto tante volte che la Juventus – rispetto al mercato – sarebbe venuta fuori con il tempo. In tal senso, le novità che abbiamo raccolto ci dicono qualcosa di molto interessante. Nel senso che secondo Gianluca Di Marzio, pur di chiudere un colpo grosso, la Juve si sarebbe mossa rilanciando con una nuova offerta ufficiale.

Secondo quanto viene riportato dall’esperto di calciomercato, infatti, la Juventus avrebbe ora proposto al Manchester United 10 milioni di euro più 5 di bonus per arrivare a prendere Sancho. Un rilancio importante, utile e smuovere la situazione. Di Marzio non ha dubbi: Comolli s’è mosso. Quello che bisognerà capire ora sono solo i tempi. Ossia se lo United si convincerà subito oppure se bisognerà aspettare del tempo. Staremo a vedere. Di certo c’è che la Juve non è ferma. E che pian piano, arriveranno novità molto interessanti anche in questa direzione.