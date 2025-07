Calciomercato Inter, tifosi disperati: Di Marzio dà l’annuncio

In casa Inter tornano a circolare delle voci abbastanza clamorose. Tanto da far pensare che ora sul calciomercato… si stia mettendo male

In casa Inter c’è la volontà di fare le cose fatte bene. In questo senso ci sono delle novità interessanti che raccontano quello che potrebbe succedere da qui a breve. Novità positive, ovviamente. Allo stesso modo, però, ci sono anche ampie possibilità che possano succedere delle cose che cambieranno in maniera importantissima il ruolo del club nerazzurro in vista della prossima Serie A. Al punto che Di Marzio ha riportato degli aggiornamenti che spiazzano tutti e che mettono l’Inter nella condizione di dover fare i giusti ragionamenti. Ecco cosa ha detto su Sky Sport.

Il calciomercato dell’Inter s’incastra?

Secondo quanto viene riportato dal noto giornalista, infatti, sarebbe saltato l’accordo per Calhanoglu al Galatasaray. Una notizia improvvisa, questa, ch conferma come adesso possa davvero succedere di tutto. A quanto pare, infatti, ci sarebbero serie possibilità che il calciatore resti all’Inter. Anzi, a dire la verità Di Marzio ha detto che il calciatore potrebbe davvero restare all’Inter il prossimo anno. Ed è inutile dirvi ora quello che significherebbe per l’Inter. Con la possibilità che – se le cose non dovessero andare bene – possa scoppiare una bomba vera e propria all’interno dello spogliatoio. Dunque, occhi bene aperti.