Calciomercato – Colpaccio Juventus: Di Marzio conferma tutto!

La Juve ha tantissimi fronti di calciomercato aperti. I vertici bianconeri sono infatti sempre al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor, con tanti obiettivi sulla lista per praticamente ogni reparto. Nel frattempo però bisogna pensare anche a sfoltire la rosa e a cedere gli esuberi, con il nodo Vlahovic che rimane il più importante e intricato.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è davvero parecchia per la Juventus. Che, stando alle ultime news di mercato, in queste ultime ore si sarebbe rifatta sotto in maniera davvero concreta e importante per un grosso colpaccio. Gli ultimi aggiornamenti in merito li ha rivelati il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Juve, sprint sul mercato per l’obiettivo numero uno

La Vecchia Signora infatti non ha assolutamente mollato la pista Jadon Sancho, ritenuto l’obiettivo principale per rinforzare la trequarti bianconera. Ecco perché nelle scorse ore si sono nuovamente intensificati i contatti con il Manchester United per l’acquisto a titolo definitivo del classe 2000 inglese da parte della Juventus. Ecco quanto riferito in merito dal collega sul proprio sito ufficiale: “La Juventus continua a lavorare con il Manchester United per Jadon Sancho. Il club bianconero e i Red Devils hanno avuto nuovi contatti per il classe 2000. L’offerta è di 10 milioni di euro più bonus. […] Il contratto di Sancho con il Manchester United è in scadenza al 30 giugno 2026. L’obiettivo della Juventus è quello di regalare la qualità dell’ex Borussia Dortmund a Igor Tudor in vista della prossima stagione”. Pista dunque sempre attuale e concreta, sicuramente da seguire con grandissima attenzione anche nelle prossime ore.