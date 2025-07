Addio Inter! Clamorosa decisione di calciomercato di Marotta

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardanti l’Inter parlano di un possibile (clamoroso) addio improvviso

L’Inter sta lavorando per costruire qualcosa di sempre più significativo e sempre più importante. Le indiscrezioni che filtrano rispetto a quello che potrebbe succedere da qui a breve parlano tremendamente chiaro. Sì, perchè l’idea che qualcosa di grosso possa succedere era nell’aria e resta tale. In questo senso, il Presidente dell’Inter Beppe Marotta avrebbe in mente un piano specifico per andare a migliorare la rosa nerazzurra. E per farlo, si passerà certamente dalle cessioni. In questo senso oggi vogliamo parlarvi di quello che che potrebbe succedere a breve.

Calciomercato Inter, iniziano a circolare voci pesantissime!

A quanto pare, infatti, Marotta potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cedere in pochissimo tempo tutti quei calciatori che non sembrano fare al caso del club. Almeno, sembrano essere fuori dal progetto. Da Acerbi a de Vrij, a rischiare sono diversi. Ma l’addio grosso potrebbe essere un altro.

Thuram, infatti, rischia per davvero. Su di lui pende un clausola rescissoria che – è notizia di queste ore – potrebbe essere attivata da parte di un top club della Premier League. Questa è una notizia che sta circolando e su cui lo stesso Marotta potrebbe fare davvero poco. Sì, perché una clausola è una clausola. E solo il calciatore potrebbe opporsi. Siamo sicuri e certi che di fronte ad una super-offerta Inglese Tikus sia pronto a dire di no? Noi, non ne siamo certi. Staremo a vedere. Di certo, adesso come non mai, l’Inter farà bene a tenere dritte le antenne.