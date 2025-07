Vlahovic al Napoli: annuncio clamoroso, tifosi senza parole

In casa Juventus si continua a parlare di calciomercato. Al centro di tutto, come spesso accade ultimamente, c’è Dusan Vlahovic.

Dusan non vuole dire addio alla Juventus con una risoluzione del contratto. Anzi. A dire la verità, sono in molti a credere che la sua volontà assoluta sia quella di provare a restare per poi andare via a zero euro il prossimo anno. Ecco il motivo per cui in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere sotto il cielo di Torino, su quel fronte. Quello legato al Serbo. Un giocatore che sta mettendo in grossa difficoltà la Juventus ma che adesso potrebbe essere al centro di un grosso colpo di scena.

Calciomercato Juventus, novità clamorosa legata a Dusan Vlahovic

A rivelare la notizia – clamorosa – è stato il giornalista Paganini. Che in queste ore, attraverso il suo profilo di X ha scritto qualcosa di talmente grosso che rischia davvero sconvolgere l’intera scena del calciomercato della Serie A.

Secondo quanto viene rivelato, infatti, l’entourage di Dusan Vlhaovic avrebbe avuto un contatto diretto con Manna, il DS del Napoli. Signori, avete capito bene. Lo sappiamo: sarebbe qualcosa di incredibile. Ma in queste ore stanno girando altre voci che confermano proprio queste indiscrezioni. Per la Juventus sarebbe un problema risolto, clamorosamente, da ADL. Non importa come, quel che conta sarebbe liberarsi del cartellino e dello stipendio del calciatore per poi essere liberi di operare in un altro modo. Ossia, provando a prendere qualche altro colpo lì davanti. Oltre a Kolo Muani, su cui si sta ancora lavorando. E a Jonathan David, che invece è già arrivato.