Mercato Inter, Pedullà sgancia la bomba: “Vi dico che Lautaro…”

Il calciomercato in casa Inter continua a far parlare. E in queste ore si stanno facendo serie valutazioni su quello che potrebbe succedere in uscita.

Alfredo Pedullà non le manda a dire. E in queste ore non si fa altro che parlare di quelle che sono state le sue dichiarazioni in relazione a Calhanoglu e a quello che è successo con Lautaro Martinez. Già, perché a quanto pare ci sono delle questioni irrisolte che presto o tardi andranno messe al loro posto. Nello specifico, comunque, oggi vi riportiamo proprio quelle che sono state le parole dell’esperto di calciomercato in merito alla situazione che fa parlare e che riguarda Calha e Lautaro.

Calciomercato, la bomba di Pedullà: “Lautaro ha discusso con Calha e ora…”

“Mi dispiace, ma non riesco proprio a credere che si possa liquidare tutta la questione Calhanoglu con un semplice: “Non va al Galatasaray perché non è arrivata l’offerta giusta, quindi resta all’Inter”. Mi sembra una lettura troppo semplicistica, quasi superficiale, rispetto a ciò che è realmente accaduto. Secondo me dietro c’è dell’altro, qualcosa di serio. Ci sono state tensioni, forse anche scontri accesi. E poi non ci si può stupire se tra qualche mese riemergono vecchie frizioni. Calhanoglu, dopo tutto il caos, si è fatto immortalare in giro per Istanbul. Il messaggio era chiaro: voleva cambiare aria. Ora resta solo perché nessuno ha messo sul piatto i soldi richiesti? Dopo che ha avuto un battibecco pesante con Lautaro, va tutto a posto così, come se nulla fosse? A me non sembra affatto“. Insomma, la situazione è esplosiva. Marotta, faccia il pompiere.