Calciomercato Fiorentina: Al-Hilal spinge per Kean, il ragazzo tentenna

La Fiorentina è pronta ad abbracciare Stefano Pioli e a mettere sul piatto un buon budget sul mercato per aggiudicarsi qualche calciatore interessante, occhio però anche alle proposte per i calciatori già in rosa – finiti nel mirino di diversi club.

Kean tra Europa e Arabia: futuro ancora incerto per l’attaccante viola

Moise Kean è il nome caldo del momento sul mercato. L’attaccante della Fiorentina è al centro di una contesa internazionale, con l’Al Hilal pronto a ricoprirlo d’oro. Il club saudita, recentemente affidato a Simone Inzaghi, ha messo sul piatto un’offerta monstre da 20 milioni di euro a stagione per quattro anni, una proposta che farebbe vacillare chiunque. Eppure, Kean appare combattuto. Dopo aver già rifiutato l’Al Qadsiah per restare in Europa, ora valuta attentamente cosa fare per il proprio futuro. Intanto la Fiorentina non resta a guardare. Il club di Rocco Commisso è intenzionato a trattenere il suo centravanti, proponendogli un rinnovo da 4 milioni di euro a stagione, quasi il doppio dell’attuale ingaggio. Un chiaro segnale di quanto Kean sia centrale nei piani tecnici della Viola.

Il centrocampista è pronto a restare

Dopo le voci di mercato che avrebbero visto Mandragora fuori da Firenze, con diversi club sulle sue tracce tra cui il Bologna di Italiano ed il Betis, la situazione sembrerebbe essersi ribaltata. Il calciatore dovrebbe restare in maglia viola e la società avrebbe in mente di proporgli un rinnovo contrattuale a cifre più alte.