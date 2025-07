Calciomercato, clamoroso Napoli: “Colpo dalla Juventus!”

Il Napoli lavora a testa bassa con l’intento di regalare ad Antonio Conte altri colpi di mercato di grande spessore. Già ufficialmente presi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club azzurro ora sta spingendo anche su altre piste, alcune delle quali sono veramente caldissime.

Occhi puntati in particolare sul difensore Sam Beukema, che dovrebbe arrivare dal Bologna, e l’esterno offensivo Noa Lang, ormai in arrivo dal PSV. Altre due operazioni decisamente importanti, ma che sicuramente non chiuderanno ancora il calciomercato in entrata del Napoli, come fatto intendere anche dal presidente Aurelio De Laurentiis che ha confermato: “Di giocatori ne stiamo comprando tanti”. Nel mirino c’è ovviamente sempre almeno un nuovo grande attaccante da affiancare a Lukaku, con il nome di Darwin Nunez sempre bollente. Occhio però anche alle possibili sorprese di mercato. Una in particolare potrebbe arrivare addirittura direttamente dalla Juventus.

Il Napoli pensa al colpo di mercato dalla Juve: i dettagli

Nelle scorse ore infatti in orbita azzurra è spuntato anche il nome del bianconero Fabio Miretti, centrocampista italiano di 21 anni che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa. Un’opzione intrigante per allungare il centrocampo con un profilo giovane, di qualità e di ottime prospettive, oltretutto italiano e che ha già maturato una buonissima esperienza in Serie A “tra i grandi”. Miretti piacerebbe particolarmente anche a Conte e potrebbe rappresentare un colpo decisamente intrigante a costi contenuti, sia per il presente che in proiezione futura. Il Napoli dunque studia il possibile colpo a sorpresa dalla Juventus: pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane.