Calciomercato Bologna: spesa in casa Milan, piacciono tre profili

Il Bologna dopo il successo in Coppa Italia della scorsa stagione punta a rimanere nei vertici del nostro campionato, provando ad inserire in rosa nuovi talenti, per dare continuità ad un progetto vincente. L’obiettivo, dunque sarà quello di lottare fino in fondo nelle competizioni, provando a qualificarsi sempre in un posto in Europa. Il Bologna, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ciro Immobile, continua a muoversi con decisione sul mercato.

Bologna, spesa in casa rossonera: si seguono diversi profili

La dirigenza rossoblù ha infatti rivolto lo sguardo verso il Milan per individuare nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. In cima alla lista c’è Tommaso Pobega: il centrocampista rossonero era già stato nel mirino dei felsinei, che ora hanno avanzato una nuova offerta, tentando il Milan a cedere uno dei suoi prodotti del vivaio. La valutazione è in corso e, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà Massimiliano Allegri a prendere la decisione finale. Non solo Pobega. Tra le alternative per il centrocampo bolognese c’è anche Yacine Adli, profilo interessante per la sua duttilità e visione di gioco. Ma il mercato del Bologna non si ferma alla mediana: nelle ultime ore è emerso anche un forte interesse per Noah Okafor, attaccante svizzero che potrebbe rientrare nei piani dei rossoblù in caso di partenza del connazionale Dan Ndoye.

Passa tutto da Ndoye

L’eventuale cessione di Ndoye, che ha diversi estimatori in Europa, rappresenterebbe una chiave fondamentale per liberare risorse economiche e spazio in rosa. Le prossime settimane saranno dunque decisive: il Bologna vuole rinforzarsi con qualità e intelligenza, senza stravolgere gli equilibri costruiti nella passata stagione e l’addio del ragazzo in direzione Napoli rappresenterebbe una possibilità per finanziare il mercato in entrata.