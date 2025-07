Calciomercato, Vlahovic al Milan: esplode la bomba improvvisa!

Allegri vuole un nuovo centravanti di grande spessore per il “suo” Milan e in cima alla lista del tecnico rossonero c’è sempre Dusan Vlahovic, in rotta con la Juventus: ecco le ultime news in merito.

Come ben sappiamo, tra le priorità principali del mercato del Milan di questa torrida estate c’è sicuramente anche un nuovo grande attaccante al quale affidare le chiavi del reparto offensivo rossonero. Allegri ha richiesto questo tipo di colpo, Tare lo ha confermato e lavorerà per accontentare il mister. Tanto che, stando alle ultime notizie di calciomercato che abbiamo raccolto, il centravanti sarà proprio il grande colpo ad effetto di questo mercato estivo del Milan.

Pare infatti che, per centrare il colpaccio, il nuovo Direttore sportivo rossonero avrebbe strappato un extra-budget da destinare all’acquisto di un nuovo grande attaccante. A tal proposito, i nomi che stanno circolando in orbita Milan sono davvero tanti: da Mitrovic a Mateta, da Lucca a Guirassy, fino ad arrivare a Victor Boniface, uno dei nomi più caldi degli ultimi giorni per il Diavolo. Ma l’obiettivo numero uno ella testa di Max Allegri è uno soltanto: Dusan Vlahovic.

Vlahovic dalla Juve al Milan: le ultime news di calciomercato

Il bomber serbo, pupillo dell’allenatore livornese che lo volle fortemente alla Juventus, attualmente è in rotta con la Vecchia Signora. Tanto che il prezzo per la sua cessione è drasticamente crollato: adesso “basterebbero” circa 20 milioni di euro per assicurarselo. Una cifra che fa parecchia gola al Milan, che ha fiutato il colpaccio. L’ostacolo rimane l’ingaggio pesantissimo, ma occhio ai possibili sviluppi.

Stando a quanto abbiamo raccolto infatti, il forte pressing proprio di Allegri starebbe facendo breccia in Vlahovic, che potrebbe anche ammorbidirsi di fronte alla corte spietata del suo vecchio allenatore e ridimensionare le proprie richieste a fine mercato. E anche la Juventus potrebbe decidere di agevolare in ogni maniera l’uscita del centravanti, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2026. Di certo c’è che il Milan non ha assolutamente intenzione di mollare la presa e rimane in agguato: il colpo Vlahovic per i rossoneri rimane assolutamente un’opzione concreta.