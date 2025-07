Calciomercato Juventus, offerta UFFICIALE: “85 milioni per…”

La Juventus il calciomercato lo sta prendendo sul serio, come andava fatto già da tempo. Comolli vuole ribaltare la rosa ma non vuole comprare tanto per farlo. In queste ore stanno circolando degli aggiornamenti pazzeschi riguardanti un’offerta ufficiale. Pesante.

Bomba di calciomercato in casa Juventus

La Juve non scherza, fa sul serio. E in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere sul fronte legato all’attacco. C’è la questione legata a Dusan Vlahovic che fa parlare e allo stesso tempo le voci che ci dicono che qualcosa di grosso sarebbe dietro l’angolo. Ma è chiaro che il sogno numero uno della Juventus era quello legato a Osimhen. Un calciatore su cui stanno arrivando delle indiscrezioni da urlo rispetto a quello che sarebbe successo proprio in questi giorni.

Parole clamorose, annuncio da urlo… sul Napoli!

Parlando ai microfoni di AreaNapoli.it, il giornalista Gerardo Fasano ha dichiarato: “La Juventus ha offerto ottantacinque milioni di euro al Napoli per accaparrarsi le prestazioni di Victor Osimhen. Ma la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis ha detto di no“. Eccola, la bomba. Un’offerta clamorosa sarebbe infatti stata recapitata agli azzurri. Alla faccia delle chiacchiere. E sapete perché non è stata accettata? Anche qui, Fasano ha svelato una bomba vera e propria.

“La decisione sarebbe stata presa in particolare da mister Antonio Conte. Il tecnico del Napoli non vuole assolutamente che il centravanti approdi nella Torino bianconera“. Una mossa chiara e precisa, quella di Antonio Conte. Che tutto vuole fare, tranne che ritrovarsi Osi in bianconero. Occhio però, la Juventus – infatti – potrebbe tentare l’assalto il prossimo anno. Trattando, magari, con il Gala. A quel punto, Conte, non potrà un bel niente.