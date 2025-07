Calciomercato Juventus – Dodo primo nome, ma piacciono anche altri profili

La Juventus dopo l’eliminazione al Mondiale per club è pronta a catapultarsi direttamente sul calciomercato. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di creare un gruppo squadra competitivo che sia in grado di andare avanti in più competizioni, provando a fare la voce grossa nuovamente anche nel nostro campionato.

Tudor vuole un terzino, parte la ricerca

La Vecchia Signora è a lavoro da diverse settimane per provare ad acquistare un esterno tutta fascia. Tra i nomi sondati spunta quello di un calciatore che milita nella nostra splendida Serie A. Stiamo parlando di Dodo, terzino brasiliano di proprietà della Fiorentina. Il ragazzo ha fatto molto bene nell’ultimo anno a Firenze ed avrebbe attirato l’attenzione di diversi club, tra cui anche quello juventino. Giuntoli aveva già sondato il terreno a marzo, e Comolli ora avrebbe ripreso i contatti. Nonostante la presenza di Cambiaso, Costa e Cabal Tudor sembrerebbe aver la necessità di avere a disposizione un vero tornante ed il nome del ragazzo continua a resistere pesantemente. La viola dopo aver offerto il rinnovo al ragazzo (con contratto attuale in scadenza nel 2027) valuta il proprio calciatore 30 milioni di euro.

Non solo Dodo, due le alternative

La Juventus chiaramente ha preso in esame anche altri profili per le corsie laterali: a partire da Joaquin Piquerez del Palmeiras, che ha un valore di 15 milioni e Miguel Guiterrez del Girona che ha nel contratto una clausola da 35 milioni di euro.