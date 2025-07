Calciomercato | Dybala alla Juventus, annuncio clamoroso poco fa

Aggiornamenti pesanti, da urlo. Sono quelli che stanno circolando rispetto al calciomercato di Roma e Juvetus. Con delle novità che rischiano seriamente di fare rumore.

Era una voce che è circolata qualche settimana fa e adesso continuano a girare voci folli. Dybala ama Roma, la Roma… ma la Juventus? In questi giorni s’è sentito dire di tutto, per davvero. Ed è in questo senso che stanno circolando le voci più clamorose in assoluto relativamente ad un possibile ritorno della Joya in bianconero. In che chiave? Moderna, diciamo così.

Calciomercato Juventus, Dybala insieme a Yildiz?

Nel senso che il giocatore non sarebbe certamente più il fulcro assoluto della rosa, ma un nome da spendere anche per far crescere Yildiz. E la Roma, che fa? Attende di capire. Per adesso Paulo non dà segnali di alcun tipo in questo senso. Anzi. Ma forse attende una chiamata. Di quelle che gli farebbero venire i brividi. La Juventus, in mente, avrebbe un piano molto chiaro.

La Roma deve stare attenta al suo, di calciomercato

A quanto pare, infatti, l’idea del club bianconero sarebbe quella di tentare un approccio di un certo tipo. Ossia quello di chiarire prima questioni interne e poi tentare un assalto. E le voci che circolano in queste ore – esclusive – ci dicono proprio questo. Della possibilità che si possa tentare un affondo pesantissimo prima dell’inizio del campionato. Tentando il ragazzo. Che ha sempre nel cuore la Juventus. E che forse, sotto sotto, sogna ancora oggi di chiudere la carriera all’ombra della mole. Staremo a vedere.