Calciomercato Atalanta – Retegui va in Arabia: ora caccia al sostituto

L’Atalanta dopo l’addio di Gian Piero Gasperini è pronta a salutare un altro innesto, anche lui fondamentale nelle gerarchie del gruppo e che ha contribuito a pieno alla stagione bergamasca. Stiamo parlando di Mateo Retegui, bomber della Nazionale italiana e capocannoniere dell’ultima Serie A, con ben 25 gol all’attivo e 8 assist in 36 presenze nel campionato italiano.

Retegui saluta, le cifre sono faraoniche

Come spesso accade quando si parla di squadre arabe le cifre sono spesso da capogiro. L’ennesima conferma a questa tesi è arrivata nelle ultime ore. L’Al-Qadsiah ha trovato un accordo con la Dea per il trasferimento di Mateo Retegui. Al club bergamasco andranno circa 67 milioni di euro – mentre all’attaccante italiano circa 16 milioni a stagione per quattro anni. Dopo la prima offerta da 50 milioni, il club ha deciso di fare sul serio ed accontentare tutte le richieste della famiglia Percassi, sborsando una cifra irrinunciabile. Il centravanti è sbarcato in nerazzurro appena un anno fa per 22 milioni di euro più 3 di bonus dal Genoa e dunque genererà l’ennesima plusvalenza importante dell’era D’Amico.

Ora è tempo di attaccanti

Per post Retegui la Dea valuta diversi profili. Uno dei più apprezzati è certamente Lorenzo Lucca. Il calciatore dell’Udinese, corteggiato dal Napoli ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Altri nomi sondati sono Evan Ferguson, ad un passo dalla Roma e Mikataudze, anche lui seguito dia giallorossi per il reparto offensivo.