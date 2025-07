Calciomercato Milan – Jashari ad un passo, sul piatto 35 milioni

Il Milan di Massimiliano Allegri ha già messo a segno i primi colpi di mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo l’arrivo di Ricci dal Torino e Modric dal Real Madrid, che si unirà ai rossoneri solo al termine del Mondiale per club si è alla ricerca di nuovi prospetti interessanti. Il club continua a seguire diversi profili, per regalare al nuovo mister una squadra più competitiva possibile.

Milan, per il centrocampo resiste Jashari

Il nome più caldo per il centrocampo del diavolo continua ad essere Ardon Jashari del Club Brugge. Igli Tare, ds rossonero si è mosso concretamente per acquistare il ragazzo, arrivando a mettere sul piatto 35 milioni di euro. Il giocatore ha già dato il suo via libera al trasferimento a Milano e dunque la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In difesa invece molto dipenderà dalla possibile uscita di Malick Thiaw. Il centrale è seguito dal Como, ma al momento il tedesco non sembrerebbe intenzionato ad aprire ai lariani e dunque si potrebbero attendere altre proposte. In caso di un suo addio il Milan valuta Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Il punto sull’attacco rossonero

Dopo l’arrivo a gennaio di Santiago Gimenez il Milan sembrerebbe comunque intenzionato ad investire sul mercato per un attaccante. Il nome preferito del club milanese è Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. Come riferito da Di Marzio i bianconeri starebbero pensando di proporre al serbo una risoluzione consensuale con buonuscita. Il Milan osserva interessato, pronto ad intervenire nel caso in cui ci fosse la possibilità.