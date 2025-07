Calciomercato Juventus – Osimhen può andare in Turchia! Bisogna accelerare

Continua la telenovela per l’attacco in casa Juventus. La Vecchia Signora vuole inserire in rosa due attaccanti di spessore da affiancare a Kenan Yildiz e Conceicao, sempre che si trovi la quadra economica con il Porto per il riscatto.

Osimhen il sogno, ma ora bisogna fare sul serio

Il primo nome da sempre nella lista dei giocatori preferiti della Juventus è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli è il profilo ideale per il club bianconero – ma ovviamente la concorrenza e l’alta valutazione del cartellino non aiutano ai fini di una trattativa. La dirigenza torinese dovrà prima sistemare la situazione legata a Dusan Vlahovic, per provare poi ad affondare per l’ex bomber del Galatasaray, sempre che non sia troppo tardi. Stando alle ultime notizie riferite da Di Marzio la Juve avrebbe proposto a Dusan una risoluzione consensuale con una buona uscita. L’ingaggio da 12 milioni netti grava e non poco sulle casse e dunque quest’idea potrebbe essere la soluzione giusta.

Il punto sul bomber nigeriano

Il Galatasaray nelle ultime ore avrebbe messo sul piatto 75 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. Non si eserciterà, dunque, nessuna clausola rescissoria perché il pagamento della proposta dei turchi sarebbe dilazionata in ben cinque anni. Al ragazzo pronto un contratto da 4 anni a 16 milioni di euro netti a stagione. La Juventus quindi se vorrà provare ad acquistare il calciatore dovrà entrare in trattativa, prima che possano esserci ulteriori aggiornamenti.