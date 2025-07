Calciomercato Como – Douglas Luiz non è un sogno, si può fare!

Il Como dopo l’ottima stagione messa in campo nello scorso anno è pronto ad investire ulteriormente per creare una rosa giovane e solida pronta ad infilarsi nel calcio che conta, magari provando a qualificarsi per una storica competizione europea. La conferma sulla panchina di Cesc Fabregas è stata l’ennesima dimostrazione di un progetto ambizioso che ha voglia di portare in alto il proprio nome.

L’ultimo nome in entrata per il Como

Dopo i quasi 80 milioni di euro investiti sul mercato per acquistare: Martin Baturina, Jesus Rodriguez, Jaydan Addai, Valle e Van der Brempt la società non ha intenzione di fermarsi e potrebbe sfondare il muro dei 100 milioni spesi per i trasferimenti. Dopo l’ottima notizie del Real Madrid di non esercitare il diritto di recompra su Nico Paz, che quindi resterà alla corte di Fabregas almeno per un’altra stagione si cercano nuovi profili in mezzo al campo. Come riferito da Il Corriere dello Sport i lariani avrebbero messo nel mirino un calciatore del Torino, ovvero Tameze. Il 31 ha molta esperienza in Serie A e potrebbe essere il profilo giusto da affiancare ai giovani presenti in rosa.

Sogno di mercato, il big può arrivare

Dopo aver ingaggiato tutti calciatori promettenti, il Como starebbe valutando se bussare alla porta della Juventus per un calciatore di fama internazionale. Parliamo di Douglas Luiz, calciatore brasiliano arrivato a Torino dall’Aston Villa. La Vecchia Signora nel caso in cui nessuno si sedesse al tavolo versando i 40 milioni richiesti per cedere il ragazzo potrebbe decidere di aprire al prestito, per liberarsi dei 5 milioni netti che percepisce il centrocampista.