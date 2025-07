Calciomercato Bologna – Occhi sul figlio d’arte, è l’erede di Dan Ndoye

Il Bologna dopo la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno è pronto a vivere una nuova stagione da sogni. Il club ha voluto confermare e prolungare il contratto di Vincenzo Italiano per dare continuità ad un progetto che ha portato i suoi frutti.

Tanti nomi in uscita, i felsinei si tutelano

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, vincitore dell’ultimo campionato di Serie A è pronto a mettere sul piatto una cifra importante per provare ad acquistare ben due calciatori dei rossoblù. Parliamo ovviamente di Dan Ndoye, esterno d’attacco svizzero autore di una stagione da incorniciare, condita da ottime prestazioni, goal e assist. L’altro profilo che interessa agli azzurri è Sam Beukema, centrale difensivo valutato circa 30-35 milioni di euro dal club bolognese. Discorso diverso per Jhon Lucumì. Il calciatore potrebbe restare a Bologna un’altra annata, viste le altre cessioni in atto. Sono diversi i club interessati al ragazzo, tra cui anche la Juventus e la Roma che però non sono (per il momento) disposte a versare la cifra di 28 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

In caso di partenze pronti i sostituti

Come riferito dal Corriere dello Sport il Bologna segue con attenzione Otavio del Porto, valutato circa 12 milioni di euro dai portoghesi. Occhio anche a Lilian Brassier, centrale difensivo del Rennes e Diogo Leite dell’Union Berlino. Nel caso in cui dovesse partire Ndoye si potrebbe affondare per Van Bommel, esterno offensivo dell’AZ, l’alternativa, invece, è Wimmer del Wolfsburg.