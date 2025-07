Calciomercato Juventus – Ndidi occasione irripetibile, Tudor ci pensa

La Juventus di Igor Tudor è pronta ad intervenire sul mercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa. C’è tutta la volontà di far bene nel minor tempo possibile provando a tornare competitivi sia in Italia che in Europa.

La Vecchia signora a caccia di centrocampisti

I bianconeri sono alla ricerca di un paio di innesti a centrocampo. Tra i nomi sondati spunta il profilo di Wilfred Ndidi. Il mediano nigeriano 28enne che milita nel Leicester potrebbe rappresentare un vero e proprio affare di mercato. Il Leicester è retrocesso in Championship e dunque il ragazzo potrebbe lasciare le Foxes per una cifra irrisoria di 10 milioni di euro. Il ragazzo ha un contratto fino al 2027 con gli inglesi e fino ad un paio di stagioni fa la valutazione del suo cartellino si assestava intorno ai 60 milioni di euro. Chiaramente la concorrenza non manca, ma il ragazzo potrebbe valutare seriamente un suo trasferimento a Torino. A riferirlo è Tuttosport.

Obiettivo tenerlo a Torino

La Juventus sembrerebbe intenzionata a trattenere in squadra anche per la prossima stagione sportiva Francisco Conceicao. L’esterno lusitano ha dimostrato a più riprese di essere un profilo funzionale al progetto bianconero e proprio per questo Comolli punterà a trattenerlo. Il Porto non intende fare sconti sulla valutazione del ragazzo (30 milioni di euro) e per questo la Vecchia Signora vuole far leva sulle modalità di pagamento. Le zebre vorrebbero un dilazionamento delle rate del cartellino – una formula che potrebbe essere accolta positivamente dai portoghesi.