Calciomercato Fiorentina – Bernabé per il centrocampo. Piace Esposito

La Fiorentina in attesa che sbarchi a Firenze il nuovo tecnico Stefano Pioli è pronta ad accogliere nuovi innesti dal mercato. Il direttore sportivo Daniele Pradè è infatti a lavoro su diversi tavoli per regalare al nuovo mister calciatori funzionali alla propria identità di gioco.

Idea dalla Serie A, piace il centrocampista

La viola è alla ricerca di un regista. In cima alla lista dei desideri della dirigenza toscana spunta il nome di un calciatore spagnolo che milita in Serie A. Stiamo parlando di Adrian Bernabé. Come scrive il Corriere dello Sport il Parma chiede almeno 20 milioni per il proprio calciatore – che avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi sotto la fiesole. Come si legge, nei prossimi giorni sono previsti dei contatti ufficiali tra le due società per capire la fattibilità dell’operazione.

Nodo attacco, resiste Esposito

A prescindere da quale sarà il futuro di Moise Kean – che fino al 15 luglio ha una clausola da 52 milioni di euro, la viola si vuole tutelare inserendo in rosa un altro attaccante. Un profilo che piace e non poco è quello che porta a Sebastiano Esposito. L’Inter valuta il suo ragazzo non meno di 10 milioni di euro – ed è disposto a cederlo solamente a titolo definitivo. Nel caso in cui, invece, dovesse partire Kean il primo nome in lizza è quello di Roberto Piccoli del Cagliari, valutato 25 milioni di euro.