Calciomercato Milan – Corsa a due per la difesa, non solo Leoni

Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto ad investire sul mercato per provare a tornare nei palcoscenici che contano, dopo una stagione del tutto deludente che ha visto i rossoneri fuori da ogni competizione europea. Igli tare, nuovo direttore sportivo del Diaviolo è pronto ad accontentare l’ex tecnico bianconero che ha espresso la volontà di fortificare qualche reparto.

Difesa: spuntano due alternative

Il Milan vuole rinforzare il pacchetto difensivo e proprio per questo avrebbe messo nel mirino il giovane Giovanni Leoni del Parma. Dopo la cessione di Bonny però la squadra ducale non ha in mente di cedere il ragazzo perché crede fortemente che tenendolo un anno in più la sua valutazione possa nettamente superare gli attuali 30 milioni di euro. I rossoneri seguono il classe 2006, ma occhio anche all’Inter vigile sul ragazzo. Entrambe le società però prima dovranno cedere i propri esuberi per poi investire nuovamente. L’alternativa a Leoni porta a Pietro Comuzzo della Fiorentina. Il centrale seguito a lungo anche dal Napoli ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Il classe 2005 ha un contratto fino al 2029 con la viola e dunque per aggiudicarselo bisognerà sborsare una cifra importante.

Il Bologna vuole Pobega

I rossoblù vogliono riportare Tommaso Pobega a Bologna. Gli emiliani non hanno esercitato i 12 milioni di euro dell’opzione per l’acquisto del ragazzo ed ora vorrebbero provare a trattare sulla valutazione. Bisognerà vedere se il Milan aprirà o meno ad uno sconto per il proprio giocatore.