Calciomercato Inter – Guardiola vuole Dumfries! Piace Ter Stegen

L’Inter è pronta a rifondare, acquistando calciatore giovani e promettenti che nel corso dei prossimi anni potranno esplodere e magari dimostrarsi dei veri e propri campioni. Occhio però anche alle uscite con diversi calciatori finiti nel mirino di altre società italiane e non solo.

Dumfries, il futuro è ancora in dubbio

Uno dei calciatori più importanti dei nerazzurri è Denzel Dumfries. L’esterno olandese è reduce da una stagione incredibile, sia in termine di prestazioni che di partecipazioni al gol. Il ragazzo ha una clausola rescissoria di appena 25 milioni di euro valida fino al 15 luglio e dunque il suo futuro a Milano è ancora tutto da scrivere. Nei giorni scorsi si è parlato del Barcellona, che però è alle prese con le solite limitazioni del Fair Play Finanziario. Da tenere sotto osservazione, invece, è il Manchester City. Il club inglese di Pep Guardiola è sempre pronto ad investire cifre importanti sul mercato ed osserva bene i talenti del nostro campionato, come già successo con Reijnders del Milan. Il club di Manchester starebbe valutando questo tipo di possibilità prima di esercitare la clausola.

Spunta un’idea per la porta

Il possibile addio di Sommer prende quota e la possibilità che l’Inter investi sul mercato per il portiere continua a prendere piede. Occhio in entrata al profilo di Ter Stagen in rottura con il Barcellona ed anche Carnesecchi, apprezzato e non poco a Milano. Resiste in lista invece anche Ederson, il portiere del City.