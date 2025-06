Calciomercato Napoli: corsa a due per le fasce. Conte ha una preferenza

L’estate dei tifosi partenopei sarà tutto tranne che calma. Aurelio De Laurentiis è pronto a fare un mercato importante, per rilanciare un progetto già vincente, dando un ulteriore segno di continuità sia alla piazza che al proprio mister.

Napoli, estate calda sul fronte acquisti

Il tecnico salentino si aspetta da questa sessione di mercato estivo diversi colpi: a partire dal reparto arretrato, arrivando a centrocampo fino alle due corsie laterali e l’attacco. Il Napoli, dunque, dovrà investire per continuare la propria crescita, non solo in Italia ma anche in Europa, dove disputerà la blasonatissima Champions League – palcoscenico dei grandi eventi calcistici. Il direttore sportivo Manna è a lavoro da diverse settimane per provare ad accontentare le richieste di Antonio Conte. Il primo nome accostato agli azzurri per le corsie esterne, secondo Sky Sport è Noa Lang. Ci sono già stati contati tra il club campano ed il PSV, che per le prestazioni del ragazzo chiede circa 30 milioni di euro, mentre Manna ne avrebbe messi sul piatto 25. L’altro profilo apprezzato è quello di Dan Ndoye del Bologna. I felsinei chiedono 45 milioni di euro per il calciatore svizzero, ma al momento mancherebbe l’accordo con gli agenti ed il giocatore. Sulle tracce del ragazzo, si registra, inoltre l’interesse di un altro club, ovvero il Borussia Dortmund.

Non solo l’attacco: rinnovo in vista

Nel frattempo, il Napoli sarebbe ad un passo dal prolungare un calciatore all’interno della propria rosa. Stiamo parlando di Meret, protagonista dei due Scudetti alzati al cielo dai partenopei. Il ragazzo sarebbe pronto a firmare un biennale con la formazione di Conte e salvo colpi di scena difenderà ancora i pali azzurri.