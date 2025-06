Calciomercato Milan: Allegri ne chiude tre! Il centrocampo brilla

Il Milan è a lavoro per regalare al nuovo tecnico Massimiliano Allegri dei colpi funzionali per il proprio pacchetto squadra. Le priorità del tecnico sono diverse: a partire dal centrocampo, fino ad arrivare all’attacco.

Milan, il centrocampo è da costruire

Dopo la cessione di Reijnders in direzione Manchester City per una cifra importantissima di 55 milioni di euro più elevati bonus, i rossoneri sono pronti ad acquistare nuovi interpreti in mezzo al campo, oltre a Luka Modric – che dopo il Mondiale per club vestirà la maglia del diavolo. Nella giornata di mercoledì Igi Tare, direttore sportivo del Milan, ha presentato un’offerta ufficiale per un altro centrocampista. Parliamo di Ricci del Torino, per il quale avrebbe offerto circa 22 milioni di euro più 3 di bonus. Il club milanese segue da diverso tempo il calciatore e ci si aspetta che la trattativa possa concludersi con esito negativo, così che Allegri possa impiegarlo da “mediano basso”. Un altro profilo che piace a centrocampo è Jashari. Il calciatore del Brugge può giocare in diverse posizioni: davanti la difesa e da mezz’ala. L’unico ostacolo resta la valutazione che ne fa il club: ovvero 35 milioni di euro.

Non solo Ricci e Jashari: il punto della situazione

Granit Xhaka è l’altro nome seguito dal club di Cardinale per il centrocampo. L’attuale centrocampista del Bayer Leverkusen, dalla spiccata esperienza andrebbe a riempire uno slot in mezzo al campo, dando qualità e leadership. A parlare dell’interesse è stato il padre stesso del calciatore ad una tv kosovara Teve1: “il Milan vuole Xhaka – ha dichiarato il padre del centrocampista in tv – Non parlerò delle condizioni dell’affare, i club devono trovare un accordo tra di loro”.