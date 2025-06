Calciomercato Napoli – Nunez non è un sogno, Conte è vuole il bis

L’ambiente Napoli non è mai stato più caldo di così. La città forte dei due Scudetti vinti in due anni spinge fortemente la squadra ed il progetto De Laurentiis infiamma ancora di più l’entusiasmo dei tifosi. La squadra partenopea lavora ormai da diverso tempo sottotraccia su diversi tavoli per provare a strappare i profili giusti ad un prezzo consono.

Conte scatenato, vuole fare grande il Napoli

Sono diverse le richieste del tecnico Antonio Conte che vuole rilanciare ancor di più il progetto, inserendo in rosa nuovi prospetti interessanti che possono entrare stabilmente nelle gerarchie. Una degli obiettivi degli azzurri è quello di acquistare un nuovo centravanti, da affiancare o alternare a Romelu Lukaku. La lista dei papabili è lunghissima, ma in cima spunta il nome di un talento di proprietà del Liverpool, ovvero Darwin Nunez. Il ragazzo ha una valutazione molto alta di circa (50-60 milioni di euro) ed un ingaggio altrettanto importante. L’uruguagio ha però aperto a trattare con il club campano e per questo le due parti starebbero andando avanti con la trattativa.

Osimhen in uscita, Nunez il sogno

Il Napoli dal proprio canto la possibilità di monetizzare dalla cessione di Victor Osimhen, sempre più fuori dal progetto Napoli. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro e salvo colpi di scena lascerà il club in questa sessione di mercato. Resta invece più defilato il profilo di Gyokeres. Il calciatore avrebbe espresso la volontà di giocare in Premier League, con l’Arsenal che sarebbe sulle tracce dell’attaccante. Gli azzurri però nel frattempo osservano gli sviluppi della trattativa, pronti ad entrare in gioco se ci fosse l’opportunità giusta.