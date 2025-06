Calciomercato Juventus – Vlahovic ai saluti, Osimhen vede bianconero

La Juventus continua a monitorare diversi profili per il calciomercato estivo. L’attuale squadra di Igor Tudor, forte della fiducia di Elkann e di Comolli è pronta ad abbracciare nuovi innesti – con l’obiettivo di creare un gruppo squadra sempre più forte e solido. La priorità dei bianconeri per il mercato continua ad essere quella di prelevare un attaccante.

Juventus, per l’estate caccia al centravanti

Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad essere sempre più lontano da Torino. Il serbo non convince più in pieno, ed inoltre il suo stipendio elevato (da 12 milioni di euro annui) non è di certo un incentivo ad una sua possibile permanenza. Sulle tracce del classe 2000 si sarebbero mosse diverse società, Milan fra tutte che vorrebbe regalare al nuovo tecnico Massimiliano Allegri un profilo che già conosce la nostra Serie A. In questa stagione Dusan ha collezionato 29 presenze in campionato, condite da 10 gol e 4 assist – numeri di certo non brillantissimi, ma neanche catastrofici. Il sogno del club torinese continua a chiamarsi Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida per l’estero ed esercitabile dal primo luglio al 15. I partenopei per lasciar partire il proprio attaccante chiede una cifra che si avvicini a quella soglia e la Juventus starebbe sondando l’opportunità di portarlo alla Continassa. Stando alle ultime notizie, Victor, cercato anche dal Liverpool avrebbe dichiarato la preferenza di rimanere in Italia, sponda bianconera.

Diversi profili in lista, David non è da escludere

Un altro profilo attenzionato dalla società è Jonathan David, attaccante che andrà in scadenza contrattuale con il Lille. L’unico nodo legato al calciatore sono le alte commissioni richieste dall’agente: circa 15 milioni di euro. Da aggiungere, inoltre, la richiesta di ingaggio del canadese – che si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro e il bonus al momento della firma.