Calciomercato Inter – Chivu saluta il bomber: cessione alle porte

L’Inter sta già lavorando in vista della prossima stagione, anche se l’attuale annata è ancora nel vivo sotto tutti i punti di vista. Il club deve lavorare e capire soprattutto quali potrebbero essere i prossimi passaggi con tanti calciatori che stanno iniziando a faticare e che potrebbero trovare poco spazio nel corso della prossima stagione. I profili messi sotto osservazione sono diversi in entrata, ma per arrivare a questi nomi c’è bisogno di chiudere qualche uscita e di conseguenza qualche addio. Mister Cristian Chivu rischia di perdere un attaccante di primissimo livello, tutti i dettagli sull’addio di un attaccante arrivato nel corso dei passati mesi.

Chivu perde l’attaccante

Il tecnico dell’Inter sa che nel corso della prossima stagione se vuole arrivare a ben due nuovi centravanti di alto rango, deve cercare di rinunciare alle prestazioni di Mehdi Taremi. Il centravanti che attualmente è ancora bloccato in Iran, difficilmente continuerà con la società neroazzurra o meglio non lo farà appena arriverà un’offerta di primo piano sulla scrivania del presidente Beppe Marotta. Attualmente c’è un club che lo sta osservando da molto vicino e stiamo parlando del Besiktas. La società che milita nella massima serie del campionato turco, punta alle qualità del bomber pur di arricchire il suo attacco e soprattutto aggiungere una punta dalle super medie nel campionato portoghese.

I sostituti per l’attacco

Se dovesse partire a tutti gli effetti l'attaccante che ha giocato gli ultimi Mondiali per Nazioni, il primo nome sarà quello di Ange Yoan Bonny ma subito dopo spazio anche a Rasmuss Hojlund. Una combo che sicuramente cambierebbe l'assetto offensivo dei neroazzurri e con Francesco Pio Esposito aggiungerebbe tanti giovani, ma dalle qualità clamorose. Le prossime ore sembrano essere decisive da questo punto di vista.