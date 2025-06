Calciomercato Fiorentina: quasi 100 mln l’affare Kean. L’Arabia è pazza di lui

Il futuro di Moise Kean è al centro di un intricato intreccio di interessi tra top club europei e offerte faraoniche dal Medio Oriente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sull’attaccante classe 2000, protagonista di una stagione straordinaria con la maglia della Fiorentina: 25 gol in 44 presenze che lo hanno reso uno dei bomber più prolifici del panorama italiano.

Fiorentina, tutti pazzi per Moise Kean

Diversi emissari dei Red Devils lo avrebbero osservato da vicino nel corso dell’anno, monitorando sia le sue prestazioni in campo sia la situazione contrattuale. A Manchester, Kean rappresenterebbe un investimento tecnico e strategico in chiave futura, mentre per la Fiorentina il rischio di perderlo si fa sempre più concreto. Ma la minaccia non arriva solo dalla Premier League. Il club saudita Al-Qadsiah avrebbe infatti messo sul piatto un’offerta da capogiro: 97 milioni di euro complessivi, di cui 52 per la clausola rescissoria e 45 milioni distribuiti in tre anni di contratto. Una cifra che fa riflettere, ma che potrebbe scontrarsi con le ambizioni sportive dell’attaccante azzurro.

Kean: la scelta pesa anche sulla Nazionale

Con il Mondiale del 2026 all’orizzonte, Kean sa che rimanere in un campionato competitivo come la Serie A – o al massimo approdare in Premier League – potrebbe garantirgli maggiore visibilità agli occhi del CT della Nazionale. La viola, nel frattempo, fa il possibile per trattenerlo: la società lo stima, la piazza lo ha adottato, e il neo tecnico Stefano Pioli – di ritorno sulla panchina viola – lo considera centrale nel suo progetto. Kean si prenderà il tempo necessario per decidere, ma la scelta che farà nei prossimi mesi potrebbe segnare in modo decisivo la traiettoria della sua carriera.