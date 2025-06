Calciomercato Fiorentina: Commisso scatenato! Gudmundsson resta

La Fiorentina è pronta ad iniziare una nuova stagione e Pradè, direttore sportivo della viola sta già muovendo i primi passi in entrata, nell’attesa di riabbracciare Stefano Pioli – che salvo colpi di scena farà rientro a Firenze dopo l’esperienza non brillantissima in Arabia all’Al-Nassr. Commisso come da anni ha abituato i propri tifosi vuole mettere in piedi una rosa di tutto rispetto, investendo sul calciomercato in entrata.

Fiorentina, tantissimi i nomi in entrata: Commisso è scatenato

Sono diversi i profili che piacciono alla società viola, ma prima bisognerà risolvere una questione legata ad un calciatore nello specifico. Stiamo parlando di Albert Gudmundsson, attaccante islandese arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Genoa. Nelle ultime settimane la squadra viola aveva fatto sapere al club genoano che non avrebbe versato la cifra per il riscatto dell’attaccante a patto che non venisse riformulata la cifra inizialmente di 17 milioni di euro. Come riferito da TMW l’obiettivo del club è stato raggiunto ed il Grifone sembrerebbe aver abbassato le pretese a 13 milioni di euro. La formalizzazione dell0operazione potrebbe arrivare nelle prossime ore, con il calciatore che la scorsa stagione ha totalizzato 33 presenze considerando tutte le competizioni, andando in gol 8 volte.

Fazzini e non solo: gli ultimi nomi in entrata

Nel frattempo c’è un altro fantasista che è in procinto di sbarcare a Firenze. Parliamo ovviamente del giovane classe 2003 Jacopo Fazzini. Il trequartista italiano potrebbe arrivare dall’Empoli, dopo la retrocessione in Serie B. Il calciatore sosterrà le visite mediche tra la giornata di oggi – di domani prima di mettere tutto nero su bianco. L’operazione del trasferimento del calciatore dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Per il ragazzo 20 presenze in Serie A in questa stagione, condite da 4 gol ed 1 assist all’attivo.