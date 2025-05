Affari Tuoi, vincono prima lei e poi lui: la coppia calabrese fa scalpore, ma è tutto in regola

Fatti di famiglia: la sorprendente doppietta dei fidanzati di Lamezia Terme in due puntate differenti di Affari Tuoi.

Giovanni Francesco Molinaro e Jessica Falvo, fidanzati di Lamezia Terme, hanno una storia d’amore un po’ particolare, legata anche ai programmi televisivi a cui hanno preso parte. In realtà, entrambi hanno in comune la partecipazione fortunata alla stessa trasmissione, avvenuta nel giro di pochi mesi, il che ha fatto anche un po’ gridare allo scandalo. Nulla di rilevante, a termini di regolamento, la coppia infatti non è sposata.

Ma cosa è successo di così particolare, da far rizzare le antenne – non quelle televisive – un po’ a tutti? Entrambi, in due momenti diversi, hanno partecipato ad Affari Tuoi, e alla fine si sono portati a casa anche un discreto gruzzoletto. La segnalazione era arrivata qualche mese fa dal buon Davide Maggio, blogger espertissimo di cose di televisione.

Prima Jessica, poi Gianfranco: la coppia fortunatissima di Affari Tuoi

Succede che circa un anno fa, arriva in trasmissione ad Affari Tuoi una bella ragazza, palestrata e molto attenta alla forma, che si chiama Jessica Falvo. La ragazza – che è di origini calabresi – pacco dopo pacco sfiora l’impresa di vincere 300mila euro, con suo padre al seguito. Alla fine, papà e figlia si portano a casa una cifra davvero interessante, ovvero 115mila euro, con cui lei potrà costruirsi un futuro.

Futuro che questa giovane appassionata di fitness potrà costruirsi con Giovanni Francesco Molinaro, Gianfranco per amici e parenti, personal trainer molto attivo online, che – questo il dettaglio curioso – partecipa ad Affari Tuoi a febbraio di quest’anno. Un avvicendamento tra partner che arriva più o meno in contemporanea con l’avvicendamento tra conduttori, prima Amadeus e ora Stefano De Martino.

Anche lui, pacchista della Calabria, si porta a casa una cifra interessante, sebbene minore di quella di Jessica: Gianfranco si deve accontentare, se così si può dire, di 40mila euro. Insomma, una vera e propria coppia in affari (loro) che mette insieme in pochi mesi 155mila euro, che poi nemmeno sono quelli perché tocca pagarci le tasse, ma questo è un dettaglio trascurabile.

Tutto normale? Cosa dice il regolamento

Dopo la partecipazione di Gianfranco, in molti hanno gridato allo scandalo, anche perché sarebbero decine di migliaia le domande che arrivano alla trasmissione Affari Tuoi ogni anno, non solo: in tanti si chiedono come abbiano fatto autori e collaboratori della trasmissione a non accorgersi di qualcosa a cui è arrivato un semplice utente del web, seppur un esperto in materia come Davide Maggio.

Il regolamento interno alla trasmissione vieta ai partner di partecipare allo stesso programma, ma fatta la legge, trovato l’inganno, la conditio sine qua non è che i partner debbano essere uniti da un vincolo di convivenza o matrimoniale. Insomma, i due fidanzati calabresi non hanno assolutamente violato le regole. Un recente dettaglio non è però sfuggito, perché Jessica ha partecipato a un programma di Nove condotto proprio da Amadeus.