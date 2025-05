La più bella di Calabria è lei: rappresenterà la Regione a Miss Mondo

Si è tenuto il concorso di bellezza Miss Mondo Calabria 2025: la vincitrice è una giovane modella reggina. Rappresenterà la Calabria nel mondo.

Lo scorso weekend si è tenuto il concorso di bellezza Miss Mondo Calabria 2025, l’evento organizzato dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, che ha visto la partecipazione di decine di giovani ragazze provenienti da ogni angolo della Regione. Tutte le modelle sono state preparate da un team di esperti in make-up e da hair stylist.

Chiamate a sfilare davanti al pubblico e a una giuria scelta, le modelle si sono presentate in passerella in abiti eleganti da sera e in abiti sportivi. La serata finale è stata presentata da Francesco Saltalamacchia ed è stata frammentata da esibizioni di canto e di ballo, creando una bella serata di intrattenimento e di divertimento per tutti i presenti.

Chi è la vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo Calabria 2025: è una ragazza reggina

Tra i presenti, sono stati invitati Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia 2024, e altre Miss Mondo degli anni passati. Ma chi è stata incoronata Miss Calabria Mondo 2025? Si chiama Erminia Marino, 21 anni, alta 177 cm, studentessa all’Università di Mediazione Linguistica di Reggio Calabria. Da sempre appassionata di moda, coltiva il sogno di diventare una modella professionista.

“In questa famiglia viene fatto tutto quanto con amore e passione”, ha dichiarato la nuova reginetta, dopo essere stata incoronata, ringraziando gli organizzatori dell’evento, “Non mi sarei mai aspettata di vincere, dato che tutte le concorrenti erano davvero meravigliose”. Tra le partecipanti, inoltre, si è creato sin da subito un bel clima di complicità e di amicizia.

È il clima perfetto per un concorso, dove i sani rapporti e l’amicizia prevalgono sull’invidia e sulla concorrenza. “Auguro a tutte loro che non sono arrivate a conquistare una fascia di non scoraggiarsi di fronte alle avversità della vita. Questi ostacoli ci fanno crescere come persone”, ha proseguito Erminia, emozionatissima per la vittoria.

Si chiama Erminia Marino, la nuova Miss Mondo Calabria 2025, rappresenterà la Regione nel mondo

Rappresenterà la Regione Calabria nel mondo, la nuova Miss Mondo Calabria Erminia Marino. Nel frattempo, tutti gli ospiti della serata si sono detti contenti e soddisfatti per la bella organizzazione. Andrea Cogliandro è riuscito a organizzare un ottimo evento, congratulandosi ovviamente con colei che sabato scorso ha indossato la corona. “Un in bocca al lupo a Erminia e alle altre sei semifinaliste nazionali, tutte portano in alto la Regione Calabria”, ha riferito l’organizzatore.

Tutte le ragazze che hanno partecipato hanno portato bellezza, eleganza e raffinatezza, rendendo difficile il verdetto da parte della giuria. Una sana competizione che ha alimentato tutti i sogni di queste giovani e bellissime donne. Intanto, già dall’inizio dell’estate saranno aperte le selezioni itineranti per il contest del prossimo anno, che si terranno nelle varie città calabre.