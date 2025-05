Nonna Michela ha compiuto 100 anni e si fa festa in città

Michela Furfari fa festa per i suoi 100 anni e con lei tutta la città: tra le case popolari, arriva anche il sindaco a renderle omaggio.

Un’intera comunità si è stretta attorno a Michela Furfari, conosciuta affettuosamente come “nonna Michelina”, per celebrare un traguardo straordinario. Infatti, la nonnina amatissima nella sua frazione di Ortì, nel territorio comunale di Reggio Calabria, ha compiuto 100 anni, tagliando in questo modo un nastro che non capita tutti i giorni di poter celebrare in questo modo. Il suo borgo dove vive, per qualche ora, ha cambiato totalmente aspetto.

Difatti, si è trasformato in un palcoscenico di festa, tanta musica e ancora più commozione per rendere omaggio alla centenaria: proprio nel cuore del quartiere delle case popolari, dove l’anziana vive da tantissimo tempo, si è svolta una celebrazione sentita e partecipata, alla quale hanno preso parte numerosi compaesani. In processione, accompagnati dalle note festose della banda musicale diretta dal maestro Nuccio Porcino, amici, vicini e autorità. Questi sono recati a casa di nonna Michelina, per porgerle di persona gli auguri.

L’omaggio della città di Reggio Calabria e del suo sindaco a nonna Michela

Anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha voluto essere presente all’evento, insieme ai consiglieri comunali Pino Cuzzocrea e Franco Barreca, per rendere omaggio a una donna che, con il suo esempio di umiltà, dignità e generosità, è diventata simbolo vivente della memoria e dell’identità della città. Su Instagram, il primo cittadino ha ricordato che nonna Michela è “la più anziana inquilina di casa popolare di tutta la città”.

Consegnandole poi una serie di omaggi e un mazzo di fiori, il primo cittadino ha ribadito: “Rendiamo omaggio a una donna che, a 100 anni, continua a trasmettere amore per la famiglia e per la sua comunità, con la forza di chi ha attraversato periodi difficili senza mai perdere il sorriso. Sono i nonni e le nonne come Michela che ci aiutano a comprendere il valore delle piccole conquiste e della forza d’animo”. Le sue parole hanno scaldato così il cuore dei presenti.

Una magnolia in omaggio a nonna Michela in occasione del suo compleanno

“Una bella festa, come quelle di una volta, con tutto il borgo e perfino la banda”, ha poi proseguito Falcomatà su Instagram, sottolineando anche come in onore della donna, sia stata piantata davanti casa sua “una bellissima magnolia dai fiori viola, un desiderio che nonna Michela ha espresso ai nipoti”. Particolarmente toccante è stato il momento della benedizione impartita dal parroco don Giovanni Zappalà, che ha dato un tono spirituale alla cerimonia.

Ma il momento culminante dell’emozione è stato infine raggiunto con il tradizionale taglio della torta, tra applausi, sorrisi e occhi lucidi. Questo meraviglioso compleanno di questa donna incredibile, insomma, verrà ricordato come una celebrazione collettiva della vita, della memoria e dell’identità collettiva di un borgo, che si è riunito attorno a quella che è la nonna di tutti.