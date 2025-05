Ripescaggi Serie C: tante big aspettano un posto al sole

Non solo Reggina: la corsa ai ripescaggi per la Serie C si fa sempre più interessante, c’è chi sale e chi scende e un club di Serie A è pronto al grande approdo.

Conclusi i play-off della Serie D, l’attenzione si sposta verso la composizione della prossima stagione 2025/26 della Serie C. Tra promozioni, retrocessioni e possibili esclusioni, il tema dei ripescaggi torna centrale. La FIGC ha stabilito regole chiare, ma come ogni estate, l’incertezza regna sovrana. E mentre i tifosi fanno i conti con calcoli e graduatorie, alcune piazze storiche – tra cui Reggina, Ravenna e Pro Patria, società storica ma appena retrocessa dalla Serie C – sperano in un posto al sole.

Come già lo scorso anno, anche per la prossima stagione la FIGC ha confermato un criterio ciclico per colmare eventuali vuoti d’organico che emergeranno dopo il 6 giugno, data chiave per l’esito delle iscrizioni: ci sarà una seconda squadra della Serie A, poi una ripescata dalla Serie D e infine una neoretrocessa, chiaramente qualora si liberassero più di tre posti, si ricomincerà pescando un’altra seconda squadra della Serie A.

Il Ravenna avanza per il ripescaggio in Serie C, brutte notizie per la Reggina

È bene ricordare che le seconde squadre retrocesse non hanno diritto alla riammissione, ma possono candidarsi come “nuove” seconde squadre: questa è in sostanza la situazione del Milan Futuro, ma andiamo con ordine. Il verdetto della finale playoff di Serie D ha dato un colpo decisivo alla graduatoria. Con il successo per 2-1 sul Tau Altopascio, il Ravenna si prende il secondo posto assoluto nella classifica dei ripescaggi, alle spalle solo dell’Inter Under 23, destinata con ogni probabilità ad approdare tra i professionisti con la nuova squadra.

Chi ha ottenuto la maggior penalizzazione da questa nuova situazione è la Reggina, che fino a ieri era la seconda ripescata in assoluto: il Ravenna ha potuto contare anche sul bonus di 0,50 punti garantito dalla vittoria della Coppa Italia di Serie D, chiudendo con un coefficiente di 2.67, il più alto tra le squadre dilettantistiche, superando gli amaranto che fino a ieri avevano appunto il coefficiente più alto della Serie D.

La nuova classifica aggiornata delle squadre che possono essere ripescate in Serie C

Dunque, stando a quelli che sono gli accadimenti delle ultime 24 ore, per l’Inter Under 23 l’ammissione appare ormai scontata: il progetto della seconda squadra nerazzurra è pronto al decollo. È in testa in base ai parametri FIGC, che includono presenze in Nazionale, piazzamento e spettatori. Fa un incredibile balzo in avanti il Ravenna, grazie a playoff e Coppa Italia, i romagnoli superano tutti nel gruppo Serie D e sono con più di un piede e mezzo nella prossima Serie C.

Al terzo posto, una società storica come la Pro Patria, assidua frequentatrice anche della Serie A fino a metà anni Cinquanta e squadra in cui hanno militato due campioni del mondo del passato come Mario Varglien ed Ernesto Vidal. Quarto posto, con beffa per la Reggina, per il Milan Futuro: considerata ufficialmente una seconda squadra e non una retrocessa (nonostante la retrocessione), può rientrare nel secondo giro di ripescaggi. Al quinto posto, gli amaranto, che devono sperare in 5 defezioni.