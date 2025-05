Napoli – Cagliari, secondo tempo in chiaro sulla Rai: ma è vero?

La verità sulla notizia diffusa da molti media secondo la quale la Rai trasmetterà in diretta e in chiaro il secondo tempo tra Napoli e Cagliari.

Napoli si prepara a vivere una serata di passione e tensione calcistica con la sfida contro il Cagliari, che potrebbe decidere le sorti dello scudetto 2024-2025. La città, già in fermento per l’attesa di quello che potrebbe essere il quarto scudetto, sicuramente il più agognato visto l’andamento altalenante del campionato, è stata scossa nelle scorse ore da un annuncio clamoroso.

Tutto nasce da un post di un consigliere comunale di Napoli, il quale aveva comunicato sui social che il secondo tempo della partita sarebbe stato trasmesso in chiaro su un canale nazionale. Tanto è bastato per aumentare l’hype rispetto alla possibilità che la sfida decisiva per lo scudetto fosse trasmessa in chiaro e quindi visibile a tutti i tifosi, quantomeno per il secondo tempo.

La Lega Calcio smentisce l’ipotesi di Napoli – Cagliari in chiaro

Un’informazione che ha rapidamente acceso le speranze dei tifosi, desiderosi di seguire anche da casa un momento potenzialmente storico per la squadra partenopea. Tutto potenzialmente molto bello, salvo che nel giro di appena qualche minuto è arrivata la smentita della Lega Calcio a ridimensionare. Chi vorrà seguire integralmente Napoli-Cagliari dovrà farlo attraverso DAZN, l’unica piattaforma con i diritti esclusivi.

L’unica eccezione riguarderà la visione pubblica tramite maxischermi autorizzati in alcune aree strategiche: insomma, se volete vedere la partita del Napoli contro il Cagliari in chiaro, dovete andare in qualche piazza dove vi sono installati degli schermi, pronti a offrirvi questo servizio. Qui potete anche attendere il triplice fischio ed eventualmente esultare se i partenopei riusciranno ad avere la meglio sui sardi.

Dove vedere in maniera gratuita la partita tra Napoli e Cagliari

In ogni caso, i tifosi possono stare tranquilli, perché ci si sta attrezzando per permettere a tutti di vedere la partita: grazie all’ordinanza firmata dal Prefetto, Michele di Bari, sarà possibile assistere alla partita dal primo minuto – non solo al secondo tempo come due anni fa – attraverso maxischermi installati in diversi punti del capoluogo e in oltre 50 comuni della provincia.

Piazza del Plebiscito, Piazza Giovanni Paolo II e Piazza Mercato sono le piazze di Napoli pronte ad accogliere decine di migliaia di tifosi. Si tratta di una decisione presa nel nome della sicurezza e della partecipazione popolare, frutto di un dialogo tra istituzioni locali, Lega Serie A e DAZN. Si punta a evitare eccessive concentrazioni di persone nei locali o assembramenti improvvisati davanti ai bar.

In questo modo, sarà possibile davvero canalizzare l’entusiasmo in contesti controllati e protetti: l’apertura delle piazze diventa anche un atto simbolico di condivisione, perché stasera Napoli non si ferma soltanto per una partita di calcio, da guardare naturalmente insieme, ma per vivere insieme un’ultima, vibrante corsa verso la gloria.