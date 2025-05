Joao Pedro è uomo mercato: lo cercato tre grandi club

Joao Pedro piace a tantissimi club ed è sicuramente un uomo mercato: lo cercano tre grandi club, ecco i dettagli.

Ormai ci siamo: mancano pochissimi giorni per la chiusura della stagione calcistica 2024/2025. La serie A è stata molto interessante in questa annata: a 180 minuti dalla fine, è arrivato un unico grande verdetto con il Monza ufficialmente retrocesso.

Al momento, non si sa chi vincerà lo Scudetto, chi andrà in Champions League, chi in Europa League e chi scivolerà in serie B insieme al Monza. Tutto è apertissimo e può succedere ogni cosa nel corso del gran finale: saranno partite entusiasmanti e ricche di pathos. In molti sono già proiettati però al calciomercato estivo: la sessione è sicuramente la più importante e anche in questo periodo può succedere praticamente di tutto.

I club di Premier, ogni anno, sono quelli che spendono di più: nel campionato inglese circolano davvero tantissimi soldi e per questo motivo le società non badano a spese. Anche i club di fascia minore, spesso e volentieri, investono più soldi rispetto a club di primissima fascia di altri campionati. E proprio dall’Inghilterra arriva una notizia assai succosa: a quanto pare, Joao Pedro è un uomo mercato ed è ricercato da tre grandi club.

Joao Pedro uomo mercato: l’attaccante è cercato da tre grandi club

João Pedro Junqueira de Jesus è un giocatore brasiliano che gioca come attaccante nel seguitissimo Brighton & Hove Albion in Premier e per la nazionale brasiliana.

Il classe 2001 ha iniziato la sua carriera nel Fluminense e nel gennaio 2020 si è trasferito al Watford, proprio in Premier League. Dopo tre anni, il Brighton ha deciso di investire su di lui strappandolo per 30 milioni di sterline (quasi 35 milioni di euro). Il ragazzo gioca principalmente da ala e in questa annata ha collezionato 27 presenze nel campionato, mettendo a referto 10 gol in 1955 minuti complessivi.

Dopo una stagione così positiva, il giovane ha inevitabilmente catturato le attenzioni delle big inglesi. Come spiegato dai media britannici, Liverpool, Arsenal e Chelsea sono interessate all’attaccante Joao Pedro e sono pronte a fare investimenti importanti per un possibile trasferimento estivo. L’ala ha giocato molto bene e anche in Europa League ha aggiunto 6 gol in 6 presenze complessive. Parliamo di un calciatore veloce, abile nel dribbling e soprattutto bravo nel segnare.

Il calciomercato è ormai alle porte e gli appassionati non vedono l’ora di leggere notizie a sorpresa: quest’anno, lo ricordiamo, la sessione estiva prevede anche una finestra di dieci giorni nel mese di giugno destinata a tutti i club che affronteranno l’attesissimo e nuovissimo Mondiale per club. Nella nuova edizione del torneo, tra i protagonisti attesi dalla Premier ci saranno il Manchester City e il Chelsea.