Situazione maltempo Calabria: tutti gli aggiornamenti

Maltempo in Calabria: allerta arancione, scuole chiuse e disagi alla circolazione ferroviaria, la situazione aggiornata.

In Calabria il maltempo continua a creare preoccupazione con l’emissione di un’allerta arancione che coinvolge ampie zone della regione. Le autorità locali hanno disposto la chiusura delle scuole in numerosi comuni e anche il traffico ferroviario ha subito delle modifiche: entriamo nel dettaglio con gli ultimi aggiornamenti su quanto sta accadendo.

La situazione è in continua evoluzione e si invitano i cittadini alla massima prudenza seguendo gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle amministrazioni locali: i disagi sono su gran parte della Regione, ma soprattutto nelle province di Crotone e Catanzaro, che già da ieri sono state messe in stato di allerta per il peggiorare delle condizioni meteorologiche.

Scuole e treni: la situazione aggiornata a causa del maltempo

Dopo che ieri è stata emessa l’allerta arancione, modificandola dalla precedente allerta gialla, la popolazione è invitata alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari, in particolare nelle zone costiere, vicino a fiumi e torrenti. Si raccomanda di non sostare nei pressi di alberi, impalcature, strutture precarie e di non attraversare strade allagate.

Per quanto concerne la circolazione ferroviaria, invece, sono state previste già da ieri le cancellazioni di alcune corse regionali, nello specifico sulle linee Catanzaro Lido–Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme–Catanzaro Lido, specialmente per i treni del mattino. La situazione è in costante monitoraggio, con interventi pronti in caso di emergenza e quindi attenzione se dovete prendere treni.

Per quanto invece concerne le scuole, ci sono oggi le chiusure programmate in numerose città: a Catanzaro sospese tutte le attività didattiche ed extrascolastiche, inclusi asili nido, ludoteche e servizi educativi per l’infanzia. Chiusure analoghe anche a Lamezia Terme, Vibo Valentia, Crotone, Scilla, Bagnara Calabra, Vaccarizzo e Acri. Sempre a Crotone, è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale).

La situazione per le prossime ore in Calabria

Se l’allerta prevede piogge intense, accompagnate da frequenti fulmini, raffiche di vento molto forti e mareggiate lungo le coste, in tutta la giornata di oggi, per domani non è stato emesso alcun avviso da parte della protezione civile in gran parte della Calabria. Resterà l’allerta gialla in soltanto due aree, contrassegnate dal numero 3 e dal numero 7 e corrispondenti alle province di Vibo Valentia e Catanzaro.

In tutta Italia, si contano intanto i danni del maltempo: in Sicilia, in particolare, sono abbastanza ingenti, a partire da Messina, la città dall’altra parte dello Stretto, dove si è allagato il sottopasso di Via Santa Cecilia. Danni anche ad Agrigento, dove si registra un crollo all’interno del cantiere dell’ex ospedale, dove dovrebbe sorgere una sede universitaria, ma non ci sono comunque feriti.

Fango e detriti sui binari nei pressi di Santo Stefano di Camastra hanno portato alla chiusura della linea ferroviaria che collega Palermo a Messina, invece nei comuni dove si erano verificati dei blackout la situazione è stata ripristinata. Il maltempo, e in particolare il forte vento, sta provocando danni anche sul litorale adriatico, da Ancona fino a Termoli, dove sono stati fermati i traghetti per le Tremiti.