Pippo Inzaghi e il consiglio al fratello: “Questo deve giocare”

Siamo ormai entrati nella fase finale della stagione e i tifosi sono in ansia: Pippo Inzaghi, intanto, dà un consiglio incredibile al fratello.

I fratelli Inzaghi hanno sicuramente fatto la storia del calcio: Filippo è stato un attaccante formidabile che con il Milan ha vinto praticamente di tutto, Simone ha giocato prevalentemente con la Lazio dal 1999 al 2010.

I due, dopo il ritiro, hanno deciso di intraprendere la medesima carriera: ad oggi, sono infatti due degli allenatori più apprezzati dell’intero panorama italiano. Simone è attualmente il tecnico dell’Inter: con i nerazzurri, in questi anni, ha raggiunto spesso obiettivi importanti. Per la seconda volta in tre anni, la squadra lombarda è arrivata in finale di Champions League. In questa stagione, Lautaro e compagni dovranno affrontare il Paris Saint Germain di Kvaratskhelia nell’ultimo atto: i tifosi sperano nella vittoria del trofeo.

Pippo, invece, ha vissuto un’annata indimenticabile sulla panchina del Pisa: la squadra toscana, infatti, tornerà in serie A dopo 34 anni di assenza. Splendida la cavalcata della formazione pisana, culminata al secondo posto alle spalle del Sassuolo che ha fatto un campionato spaziale. Nelle ultime ore, Filippi ha rilasciato una splendida intervista in cui ha parlato anche di un calciatore in particolare, offrendo anche un “consiglio” prezioso al fratellino.

Pippo Inzaghi, consiglio al fratello: “Questo deve giocare”

Il Pisa, il prossimo anno, giocherà quindi in serie A: il contratto di Filippo prevedeva un rinnovo automatico in caso di promozione e quindi i tifosi possono sorridere. Anche il prossimo anno, l’ex attaccante del Milan resterà sulla panchina della squadra toscana. Il presidente Giuseppe Corrado ha confermato pubblicamente che Inzaghi resterà alla guida della sua squadra.

Nelle ultime ore, Pippo è stato intervistato da Fontana di Trevi e ha risposto anche a domande su Francesco Pio Esposito. “Lui è fortissimo, insieme a Tramoni sono stati i giocatori che hanno fatto la differenza nelle rispettive squadre. Mi ha impressionato, è pronto per la A. Forte di testa, veloce, è pronto. Ha fatto grandissime cose”.

Dopo aver esaltato le sue doti balistiche, Inzaghi ha poi fatto un previsione sulla prossima stagione. “Il suo futuro? A volte i giovani devono far le scelte giuste. Penso lui ambisca al meglio e all’Inter ci arriverà, ma da giovane ha bisogno di giocare. Io da giovane cercavo sempre di giocare”: questo il suo commento e soprattutto il suo velato consiglio a Simone. Esposito, in questa stagione, ha giocato con lo Spezia in serie B e ha segnato ben 17 gol: il giovane è di proprietà dell’Inter.

Prima di concludere l’intervista, Pippo ha svelato un succoso retroscena. “Ho avuto tanti messaggi, ma quello di mio fratello è il più apprezzato. Parliamo di tutto, soprattutto di calcio. E sarò a Monaco per la finale di Champions”. L’ultimo atto della manifestazione è in programma sabato 31 maggio 2025..