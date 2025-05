Oltre 100 gol in Serie A e mai la Nazionale: ecco cosa fa oggi

Ci sono calciatori che hanno sicuramente conquistato un posto speciale nel cuore di ogni tifoso: dopo 100 gol in serie A, sapete cosa fa oggi?

Nella storia della serie A, ci sono stati tantissimi calciatori che hanno lasciato sicuramente il segno. Nel campionato italiano, soprattutto in passato, ci sono state anche delle vere e proprie leggende, con fenomeni come Roberto Baggio, Francesco Totti, Diego Armando Maradona, Ronaldo, Alex Del Piero, Shevchenko e Kakà che hanno fatto innamorare praticamente tutti (solo per citare alcuni nomi).

Negli ultimi anni, si parla di una qualità minore: ma il calcio italiano è davvero in crisi? L’Italia, ad esempio, ha saltato gli ultimi mondiali venendo eliminata subito durante le qualificazioni. Dopo la straordinaria cavalcata del 2006, gli Azzurri hanno raccolto soltanto cocenti delusioni nella massima competizione per nazionali.

Alcuni giocatori, anche senza indossare la maglia della Nazionale, hanno comunque lasciato il segno in serie A: c’è un attaccante, ad esempio, che ha segnato più di 100 gol ma che non è mai stato convocato con l’Italia. Sapete di chi stiamo parlando? E, sopratutto.. sapete cosa fa oggi?

Più di 100 gol in serie A e mai la Nazionale: cosa fa oggi?

In serie A, fino al 2011, c’era un attaccante molto temuto da tante squadre: stiamo parlando di Nicola Amoruso. Il bomber ha segnato 113 gol nella massima serie, indossando 13 maglie diverse e andando a segno con 12 squadre diverse, un record che ha poi condiviso con Marco Borriello.

Nelle ultime ore, Amoruso ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha ricordato anche la favolosa stagione 2006-2007 con la Reggina. Nic, in quella fantastica annata, siglò ben 17 reti e fu un leader indiscusso nello spogliatoio, con una presenza costante che andava oltre la partita giocata. “Eravamo un gruppo vero, amici prima ancora che compagni. A Reggio c’erano leggerezza e rischio, come una sfida continua tra ciò che poteva essere e ciò che non doveva accadere. Ma alla fine l’abbiamo spuntata. Tutti insieme“: questo il suo commento. Lui e Rolando Bianchi formarono una coppia di attaccanti formidabili: i due segnarono gol decisivi che guidarono la squadra di Mazzarri ad una salvezza inaspettata.

Nel corso della sua carriera, Amoruso ha poi indossato anche le maglie di Sampdoria, Padova, Juventus, Perugia, Napoli, Como, Modena, Messina (qui la parentesi Reggina), Torino, Siena, Parma e Atalanta. Il bomber di Cerignola, quindi, andò a segno con quasi tutte le squadre in cui ha giocato: soltanto a Siena non riuscì a gonfiare la rete in nessuna occasione. Nonostante numeri così straordinari, l’uomo con la valigia non è mai stato convocato in Nazionale (anche se ha giocato però con le nazionali minori).

Ma cosa fa oggi? Nicola è un imprenditore di successo, uno dei primi a credere nel fenomeno del padel: come se non bastasse, l’ormai ex bomber investe anche nell’immobiliare.