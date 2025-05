Quasi 250 Bandiere Blu: un decimo a sorpresa in questa regione

Bandiere Blu in Italia in aumento: scopriamo quali sono le new entry e qual è la regione che ha stupito tutti: ha conquistato 23 vessilli

Torna come ogni anno l’assegnazione delle Bandiere Blu, il riconoscimento che viene dato ai comuni con mare e spiagge eccellenti negli ultimi quattro anni, depurazione efficace, ed un’ottimale gestione dei rifiuti.

Un vessillo di prestigio a livello turistico e non solo. Per il 2025 sono quasi 250 le Bandiere Blu in Italia con un numero in aumento. Alcune regioni ne perdono alcune, altre ne acquisiscono di nuove. Tra questa ce n’è una che a sorpresa si aggiudica un decimo dei riconoscimenti.

Bandiere Blu 2025: aumentano i vessilli

La Bandiera Blu quest’anno va 246 Comuni rivieraschi, 10 in più rispetto al 2024. La conseguono anche 84 approdi turistici per un totale di 487 spiagge, ovvero l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.

In generale sono 15 le new entry e 5 i comuni che non sono stati riconfermati. Quando si parla di mare bello e pulito si pensa subito ad alcuni punti del nostro amato Stivale. In primis la Puglia che per il 2025 ottiene 27 riconoscimenti. Anche la Liguria non è da meno: 33 le località premiate ed una bandiera persa rispetto all’anno scorso.

Ma quest’anno c’è una regione che ha stupito tutto conquistando un decimo dei vessilli consegnati. È la Calabria che ottiene ben 23 Bandiere Blu con tre nuovi ingressi: sono Corigliano Rossano e Cariati che si trovano in provincia di Cosenza e Cropani, invece, che è in provincia di Catanzaro.

Tutte le bandiere blu della Calabria

23 dicevamo le Bandiere Blu di cui la Calabria si fregia per il 2025. I sindaci hanno partecipato alla cerimonia di premiazione da parte della Foundation for environmental education (Fee) nella sede del Cnr a Roma.

Ma quali sono questi comuni con un mare così bello e pulito? Partiamo con Parghelia, sulla Costa degli Dei; Sellia Marina, nel Golfo di Squillace; Soverato, al centro del Golfo di Squillace riceve il vessillo per la nona volta consecutiva e Catanzaro Lido.

Risalendo lungo la zona nord della costa tirrenica ci sono, invece, tra i premiati diversi Comuni della Riviera dei Cedri: Praia a Mare, Tortora, Santa Maria del Cedro, San Nicol Arcella, conosciuto in tutta Italia per il suo Arcomagno e Diamante, la città dei murales.

Sul litorale dell’alto ionico, nella zona nord, troviamo Rocca Imperiale, Trebisacce, Villapiana, Roseto Capo Spulico grazie alla spiaggia degli Achei conferma il riconoscimento per l’ottavo anno consecutivo. Quest’anno arriva anche Corigliano Rossano con i suoi 38 chilometri di costa, con la prima Bandiera Blu della sua storia e Cariati.

La lista continua

La Bandiera Blu in Calabria va anche a Isola di Capo Rizzuto per le spiagge Le Castella e Santa Domenica; Cirò Marina; Melissa; Roccella Jonica; Caulonia; Siderno; Stalettì; Cropani Marina e la nota Tropea.