Spareggio scudetto: quando si gioca, c’è la data

L’ipotesi di uno spareggio scudetto tra Inter e Napoli: che succede e quando si gioca eventualmente la partita.

Un solo punto a due giornate dalla fine divide Napoli e Inter, coi partenopei che sono riusciti ad agganciare e sorpassare i nerazzurri, approfittando dei due ko consecutivi della squadra di Simone Inzaghi contro Bologna e Roma, ma che poi hanno pareggiato in casa contro il Genoa, perdendo due dei tre punti di vantaggio che avevano accumulato.

Il calendario, comunque, sembra ancora sorridere alla squadra di Antonio Conte, che nelle ultime due partite dovrà vedersela contro Parma e Cagliari, squadre che cercano punti per la salvezza matematica, ma che comunque a oggi sono fuori dalla zona retrocessione. L’Inter domenica affronterà invece la Lazio, in piena corsa per la prossima Champions League, e poi andrà a Como contro una squadra molto in forma.

Ipotesi spareggio tra Napoli e Inter: cosa deve succedere

180 minuti, dunque, dividono una tra le due squadre dal traguardo finale, che per i partenopei significherebbe il quarto scudetto, il secondo in tre anni, qualcosa che a Napoli non si era vista nemmeno ai tempi di Maradona, quando tra primo e secondo scudetto di anni ne passarono tre. Per i nerazzurri, sarebbe il secondo scudetto consecutivo, il 21esimo della sua storia, dopo aver conquistato la seconda stella.

Non è da escludere, in un quadro così complesso, l’ipotesi di uno spareggio, che però – vogliamo essere onesti – ci appare davvero molto improbabile, allo stato attuale delle cose. Infatti, affinché le due squadre arrivino a pari punto, con appena sei punti in palio e attualmente un punto di differenza, è necessario che il Napoli perda uno dei prossimi due incontri che deve disputare.

Sarebbe la seconda volta che il titolo di Campione d’Italia verrebbe assegnato dopo che due formazioni sono arrivate a pari punti, e anche nel primo e unico precedente una delle due squadre protagoniste fu l’Inter, all’epoca allenata da Helenio Herrera. Era il campionato di calcio 1963-1964 e al termine di una “regular season” avvelenata, i nerazzurri arrivarono a pari merito col Bologna, che poi vinse 2-0 lo spareggio a Roma.

Quando e dove si dovrebbe disputare un eventuale spareggio scudetto

Ci sono invece diversi precedenti di scudetti “risolti” negli ultimi 90 minuti, il più noto è quello del 2002, quando l’Inter era in testa al campionato fino all’ultima giornata, ma perdendo 4-2 all’Olimpico con la Lazio si ritrovò addirittura terza dietro la Juventus, laureatasi campione d’Italia, e la Roma. I fatti del 5 maggio, ancora oggi, vengono molto discussi e sono oggetto di sfottò.

Tornando al duello tra Napoli e Inter, se questo si dovesse risolvere con uno spareggio, la sede designata dovrebbe essere un campo neutro, anche per evitare motivi di ordine pubblico. Se è vero infatti che a parità di scontri diretti, l’Inter ha una migliore differenza reti, difficilmente la Lega concederebbe il Giuseppe Meazza per far giocare la finale.

Molto più probabilmente, un eventuale spareggio scudetto si giocherebbe allo Stadio Olimpico di Roma, e qui sorge un altro problema, legato alle date. Infatti, come noto, i nerazzurri sono attesi da un ultimo impegno, il prossimo 31 maggio, quello con la finale di Champions League, a Monaco di Baviera, contro il PSG. In virtù di questo, le date probabili per lo spareggio sono quelle del 24 o 25 maggio.