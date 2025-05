La classifica di Serie A senza errori arbitrali: una sola squadra è la più colpita

È lotta per lo Scudetto, un solo punto distanzia Napoli e Inter, con l’ultima fase di Campionato davvero rovente: gli errori arbitrali sono stati tanti.

Siamo arrivati alle ultime fasi del Campionato 2024 – 2025, e la lotta Scudetto è ancora aperta, con il Napoli capolista a un solo punto di distacco dall’Inter. Ma non solo, perché è aperta anche la lotta per il quarto posto, con Juventus, Lazio e Roma vicinissime. Purtroppo, nonostante le tecnologie in campo, a che in questa stagione sono stati tanti gli errori arbitrali rilevati.

Come sarebbe la classifica, oggi, senza gli errori arbitrali? Ci sarebbe tanto da discutere, con la Serie A, priva di errori arbitrali, che sarebbe potuta cambiare drasticamente, perché è vero che si vince sul campo, ma anche le decisioni degli arbitri hanno un certo peso sul risultato finale. A guardare le analisi dei singoli match, una squadra in particolare sembrerebbe essere stata colpita dagli errori arbitrali.

La classifica di Serie A rifatta eliminando gli errori arbitrali: le posizioni delle squadre dopo 36 giornate

Gli episodi arbitrali sono stati protagonisti anche in questa stagione. C’è chi afferma che gli errori facciano parte del calcio, e che rendano le partite più emozionanti e imprevedibili. Potrebbe essere vero, eppure gli errori hanno spesso penalizzato una squadra e ribaltato il risultato di un match. Bisogna accettarlo, anche questo fa parte del calcio, ma come sarebbe il campionato senza sviste arbitrali?

Bisogna chiarire che non tutti gli errori dell’arbitro influiscono poi sul risultato finale, ma certamente deviano il corso della partita, vuoi perché modificano un’azione in corso, vuoi perché comportano una certa pressione psicologica. Tra gli errori più evidenti durante il campionato, possiamo citare il rigore non assegnato alla Roma nella partita contro il Genoa, terminata 0 a 0, oppure il rigore non concesso sempre ai giallorossi contro il Monza, per un match terminato con il pareggio.

Al Monza invece è stato annullato un gol regolare contro il Milan, mentre al Verona è stato concessa la dubbia rete del 2 a 1 nella partita contro la Roma. In Cagliari – Atalanta non viene assegnato un rigore nettissimo al Cagliari, a seguito del tocco di mano del difensore Kossounou. Rigore non fischiato anche in Milan – Roma, quando Pisilli travolge l’attaccante rossonero Reijnders.

Gli errori arbitrali non fischiati durante il Campionato: i momenti più eclatanti

Rigore non fischiato anche in Torino – Genoa, nella 24esima partita di campionato. Evidente la trattenuta di Sabelli. Eclatante anche l’errore commesso dall’arbitro in Inter – Fiorentina, quando, su calcio d’angolo inesistente, arriva il gol dell’Inter. Tanti dubbi anche per il corner nella partita Atalanta – Cagliari che ha portato al gol (annullato) nerazzurro.

Altro episodio che ha accesso molte discussioni: la trattenuta da rigore tra Inter – Roma, quando il difensore giallorosso Ndicka impedisce all’attaccante nerazzurro Bisseck di andare a rete. Insomma, tanti i momenti che avrebbero potuto cambiare le sorti della classifica di Serie A, con la Roma sfavorita più di tutte le altre squadre. A questo punto, la classifica di Serie A vedrebbe sempre il Napoli primo, Inter seconda, seguita da Atalanta e poi Roma. A seguire Juve, Lazio e Bologna.