Gli ultimi avversari per l’ultimo atto: noi siamo pronti!

Ormai ci siamo: sono settimane decisive per stabilire l’esito della stagione. Gli ultimi avversari per l’ultimo atto: si sogna la vittoria!

Il campionato di serie D, anche in questa stagione, non ha deluso le aspettative: come al solito ci sono state alcune squadre che hanno messo in mostra talenti cristallini, pronti per il balzo in categorie migliori.

Non sono mancati colpi di scena, momenti drammatici, partite rocambolesche, sfide entusiasmanti, ma soprattutto non sono mancati i gol. Alcuni big match sono stati a dir poco straordinari, un grandissimo spot per la categoria. Maggio è però il mese dei bilanci: le prime in classifica possono già stappare lo champagne, con la promozione guadagnata sul campo.

Il format del campionato di serie D è alquanto particolare: le nove prime classificate conquistano infatti la promozione in serie C. Le squadre dal secondo al quinto posto partecipano ai playoff di girone: l’obiettivo è di vincere per accedere alla Poule Scudetto dove si assegna il titolo di campione di categoria. In alcuni casi, il piazzamento ai playoff può rappresentare un punto di svolta per eventuali ripescaggi in serie C: viene formata una graduatoria di merito. Il Siracusa ha vinto il Girone I con ben 78 punti: doccia gelata per la Reggina che ha chiuso al secondo posto con 77 punti. Gli amaranto, quindi, restano ancora una volta in serie D: ci sono però altri obiettivi da conquistare.

Gli ultimi avversari per l’ultimo atto: sognando la vittoria!

La Reggina, tra qualche giorno, scenderà nuovamente in campo per affrontare al Granillo la Scafatese. La squadra campana ha superato per 2 a 0 il Sambiase nel corso dell’altra semifinale.

Nonostante un ottimo campionato, per la squadra di Trocini è arrivata la pesante delusione del secondo posto in classifica: il Siracusa non ha sbagliato un colpo e dal mese di ottobre ha conquistato il primo posto in classifica, senza mai lasciare la vetta fino al termine del campionato.

I siciliani, quindi, salteranno in serie C: per il Reggina, c’è giusto il contentino con l’accesso ai playoff che, ricordiamo, non servono ai fini della promozione. Chi vince i playoff del girone, accederà alla Poule Scudetto dove si contenderà il titolo di campione d’Italia di serie D con le vincitrici degli altri gironi e degli altri playoff. Possono però esserci importanti colpi di scena, con eventuali ripescaggi decisi guardando proprio gli esiti dei playoff serie D.

C’è però da battere adesso la Scafatese: nei due precedenti stagionali, la squadra campana ha raccolto una vittoria al Granillo per 1 a 0 e un pareggio in casa (1 a 1 nel match di gennaio). I due precedenti, quindi, renderanno la partita ancora più entusiasmante.