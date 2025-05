Un gol che ha fatto la storia: così abbiamo battuto i campioni

Tanti anni fa un gol che ha scolpito la storia del club amaranto: una prodezza contro i Campioni d’Italia e che ha garantito la salvezza.

Domenica 9 maggio, un 9 maggio che è passato alla storia, almeno per il club amaranto. Parliamo di tanti anni fa, 21, per l’esattezza, e di una giornata che ha segnato un doppio record. Alla fine del Campionato 2003 – 2004, infatti, andava in scena la partita di ritorno tra Reggina e Milan, all’epoca neolaureatosi Campione d’Italia.

Tutti i tifosi amaranto ricordano quella giornata, quel magico pomeriggio di tanti anni fa, segnato dalla vittoria contro i diavoli rossoneri, ma anche dal gol salvezza in Seria A, un gol di una prodezza incredibile e che ha lasciato di sasso tutti quanti, giocatori in campo e spettatori accalcati sugli spalti del Granillo di Reggio Calabria.

Il ricordo indelebile di tanti anni fa: la prodezza di Di Michele contro il Milan di Ancelotti

Nel 2004 la Reggina stava vivendo un periodo di profonda crisi: non riusciva ad andare a punti da quasi quattro mesi. A gennaio l’ultima partita a punteggio, poi solo sconfitte, per un percorso che l’aveva fatta sprofondare in fondo alla classifica di Serie A. I calabresi erano in crisi, portando a casa solo una vittoria nelle ultime tredici partite.

Niente 3 punti per troppo tempo, con l’ombra del Milan dietro la schiena, pronta a divorare gli amaranto. Il Milan, tra l’altro, in quel maggio 2004, si era appena laureato Campione d’Italia, vincendo il suo diciassettesimo scudetto. Era reduce anche dalla vittoria della Supercoppa UEFA. Appagato, probabilmente poco concentrato, come sottolineato dal coach Carlo Ancelotti nel post partita, il Milan aveva concesso molte occasioni alla squadra avversaria, la quale ne aveva approfittato.

Con il Milan dalla formazione rivisitata, senza i soliti campioni, come Pirlo, Rui Costa, Gattuso, Dida, Seedorf, Kakà, era sceso in campo sottovalutando l’avversario. La Reggina ne aveva approfittato, non concedendo spazio e giocando una partita eccezionale, vincendo per 2 a 1. Il gol capolavoro di Di Michele, poi il rigore segnato da Cozza, a seguito del tocco di mano di Maldini.

Il gol capolavoro di Di Michele e i 3 punti che sono valsi la salvezza

Nemmeno la rete di Shevchenko era servita per ribaltare il risultato. In quell’occasione, la Reggina aveva stravinto, portando a casa i tre punti validi per la salvezza in Serie A. Il gol di Di Michele in rovesciata ancora oggi fa battere i cuori dei tifosi, un gesto entrato nella storia del club calabrese. Vale la pena ricordare la formazione di quella giornata.

Belardi, Torrisi, Franceschini, Sottil, Mesto, Tedesco, Mozart, Comotto, Cozza, Stellone, Di Michele. Allenatore Camolese. L’impresa era difficile, ma la squadra ha dimostrato carattere e forza di volontà, battendo il Milan reduce da sedici vittorie consecutive.